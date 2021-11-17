台中市日前發生惡少打人事件沸沸揚揚。市議員蔡耀頡質詢說，市府做了什麼改進措施，現在的快打部隊是否能即時到達去中止現場的混亂，警察局有無標准的SOP作業流程，如果只是現行的盤查擴大或是現在已經有的業務再稽查，那是否僅流於形式？警方指出，快打部隊於通報後3分鐘內趕到，打擊犯罪絲毫不鬆懈。

蔡耀頡指出，市府說全力支持基層警力，卻毫無作為，令人質疑市府說要改善治安僅是流於口號而已，過去的數據台中市政府的治安是六都的前幾名，難道市府要一直活在過去的數據沾沾自喜而不求進步嗎？現在能做的就是趕快想辦法改善，避免未來如果再發生更大案件才來後悔，警察局的除暴安民專案，不能只流於數據，數據的背後都是民眾權益受損的證據。

蔡耀頡說，有關選罷法規定在投票所四周30公尺內，喧擾或干擾勸誘他人投票或不投票，那假設民眾在35公尺做了相關行為，警察局能做相關處置嗎？年底除了有公投案，還有立委補選的投票，請警察局要提前做好對應措施，讓民眾安心，也保障民眾的投票權益。

警察局表示，民眾若於投開票所30公尺內喧嘩、拉票等干預投票行為，警衛人員應上前 制止，若經勸阻仍繼續為之，將通報選監委員及緊急事故處理小組到場並全程蒐證；另當日地檢署均有指派專責檢察官進駐分局，將請示專責檢察官後，依公民投票法第42條 或公職人員選舉罷免法第108條第1項第2款，可處一年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000 元以下罰金。