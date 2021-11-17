台灣大哥大創辦人、時任太平洋電線電纜公司總經理孫道存17日癌逝，享壽72歲。據了解，孫道存生前官司纏身，去年才因掏空案服刑期滿出獄，今年初又再度因侵占基金會公款近1.4億元遭法院判1月6月定讞，於今年4月13日再度入監服刑。

回顧孫道存侵占基金會公款一案，72歲的孫道存自2012年起因官司纏身，導致資金無法自由運用，他為了周轉資金，多次指示下屬，提領「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」資金的公款挪用，為了避免遭到查緝，他還會不時回補部分款項，掩飾他的犯行。

2020年台北地方法院審理時，孫男打悲情牌向法官表示，他剛服完刑期，沒有正式的收入且名下也沒有財產，都是靠跟朋友借貸來過生活，他育有6名子女，母親高齡96歲，卻因他沒有收入無法扶養，現在由他的子女扶養。

但合議庭認為，孫不思憑己力賺取所需財物，罔顧公眾的信賴，擔任基金會董事長的重要職務，竟因個人需款孔急，擅自侵占基金會的財產作個人周轉使用，總侵占數額高達1億多元，行為實有不當，所為實應非難。

北院考量孫男對犯行供承不諱，坦然面對司法審判，且未飾詞狡辯，並已回存超過其侵占數額的金錢至基金會帳戶，可見他已知悔悟，犯後態度良好，將他判刑1年半，他不服提上訴被撤回，全案於今年1月定讞。

台北監獄表示，孫道存因為腫瘤惡化，10月1日保外就醫，病情並未好轉，於本月17日凌晨3點多過世。依照監獄執行法143條，受刑人於執行中死亡，通知家屬，並報檢察署相驗，後續會把證明文件提供桃園地檢署。檢方表示，孫保外就醫，將收到相關文件後，發還100萬保證金並結案。