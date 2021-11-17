因應疫情，停業整整半年的酒店、舞廳等有陪侍的行業，終於在16日凌晨復業，停業這半年，酒店的幹部、小姐、公主和少爺，不是吃老本就是借錢苦撐，但年輕貌美、條件好的妹子卻找到更好的「錢」途，賺得不比在酒店當小姐少。

酒店復業第一天的晚上，不僅生意未如以往熱絡，就連回來上班的小姐也少了2成，據「ETtoday新聞雲」報導，有業者透露，不少面貌傚好的紅牌小姐，停業期間為了生存，都轉戰飯局，行情為4小時1萬元。

據了解，酒店小姐若是在酒店上班，坐2小時實拿2200元，但現在調漲為1小時1800元，坐一轉一，等於坐一小時就有2200元，如果坐滿4小時，就比參加飯局賺更多，而且一個晚上不只坐檯4小時，希望以高薪吸引高檔妹回流酒店。

北市安和路一家酒店，鐘點費還是維持25分鐘700元，小姐不轉檯，不過，昨晚第一天復業，盡管店家有當場幫客人做快篩，但來客數僅有以往的2、3成，而且小姐也少了約2成，10多人沒來上班，幹部表示，停業半年，能轉行早就轉行，因為不知酒店何時復業。