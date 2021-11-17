確診案例16614來過，好市多內湖店傍晚緊急關閉消毒；好市多證實，接獲衛生單位通知內湖店有確診足跡，今下午五點緊急關閉，要進行「連夜」全店消毒的工作，明天店內仍會持續做清潔消毒，預計最快19日(周五)恢復營業。

好市多內湖店業績非常好，今公告牌寫「配合政府防疫進行全店環境清潔消毒工作」，讓下班想到好市多採買的顧客相當錯愕，對於這兩天無法正常營運的營業額損失，好市多表示，防疫工作優先，損失尚未估算。