好市多內湖店緊急關閉消毒 最快19日恢復營業 19:262021/11/17 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診案例16614來過，好市多內湖店傍晚緊急關閉消毒。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 確診案例16614來過，好市多內湖店傍晚緊急關閉消毒；好市多證實，接獲衛生單位通知內湖店有確診足跡，今下午五點緊急關閉，要進行「連夜」全店消毒的工作，明天店內仍會持續做清潔消毒，預計最快19日(周五)恢復營業。 好市多內湖店業績非常好，今公告牌寫「配合政府防疫進行全店環境清潔消毒工作」，讓下班想到好市多採買的顧客相當錯愕，對於這兩天無法正常營運的營業額損失，好市多表示，防疫工作優先，損失尚未估算。 好市多內湖店無預警關店 北市衛生局證實有確診者足跡 年輔導25大樓設管委會 北市4000棟在排隊 #好市多 #內湖店 #新冠肺炎 #台灣 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土繼續加零！新增5例境外 確診個案無人死亡 14:052021/11/17 生活 解封後首家健身房停業 即起「配合防疫」暫停營業2天 14:372021/11/17 生活 萬華14家阿公店迎接復業 5酒客未實聯制遭臨檢警方開罰 00:432021/11/17 社會 台積電熊本設廠 日本補貼4,000億日圓 04:102021/11/17 財經要聞 49歲貓奴大溪開餐廳 疫後邀弱勢製作貓咪饅頭 16:532021/11/17 寶島 bb.q CHICKEN韓式炸雞11／19中和店開幕 「雞汽套餐」12天限時優惠 11:412021/11/17 生活 20歲男騎士擦撞小貨車彈飛對向車道 慘遭休旅車輾過驚悚影片曝光 16:252021/11/17 社會 厄瓜多監獄血腥暴動釀68死 軍警已完全掌控情勢 10:552021/11/17 國際 濱崎步才休克送醫又傳緊急開刀「背後真實原因」曝光 12:512021/11/17 娛樂 柯：民汐線做全段 侯打臉：先蓋汐東線 04:102021/11/17 地方新聞 貴婦大鬧微風遭上銬 486先生籲店家提告：沒錢買什麼大衣 11:322021/11/17 社會 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 超市盒裝蛋「價錢一樣」怎挑？婆媽曝3秘訣：一定是好蛋 - 生活 混打只有1天機會 明上午10至16時開放登記 資格曝光 - 生活 好市多內湖店無預警關店 北市衛生局證實有確診者足跡 - 生活 全聯「2件特價」只剩1罐怎麼辦？ 內行曝一招爽拿優惠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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