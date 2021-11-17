佳世達舉行法說會，董事長陳其宏示警，通貨膨脹嚴重、萬物皆漲，銀行升息，未來將造成消費者延後購買，預估最快今年12月、慢則明年第一季就會發生。他也呼籲供應鏈共體時艱，用最快的速度去化庫存，讓台灣產業安然過關，明年有一個不錯的開始。

陳其宏表示，全球經濟情勢自去年新冠疫情以來，面臨供應鏈、通貨膨脹等挑戰，佳世達前三季交出較往年更好的成績單。展望第四季，看好資通訊需求維持高水準，醫療事業和解決方案也因為疫情下的防疫、數位轉型需求長線看好，但大環境的變化仍應積極關注與審慎應對。

第四季山雨欲來風滿樓，當大家都一堆未成套料，就等那兩、三顆半導體料，當前端反轉、需求下降，就要求降價。最後要出清，就看庫存在誰家，影響就非常大了，接下來輸贏看誰在年底把庫存降到最低，傷害就會比較小。

佳世達前三季合併營收1641億元，營業淨利56億元，歸屬於母公司淨利73億元，較去年同期分別成長22％、24％、127％，前三季EPS為3.72元。前三季經營績效表現優異，營業毛利率14.7％，年增0.8個百分點，稅後純益率5.5％，年增2.5個百分點。在第三季表現方面，佳世達第三季合併營收572億元，比去年同期成長11％，其中醫療、解決方案事業營收均為兩位數成長，醫療事業成長23％，解決方案成長22％，資通訊事業也因為商用市場轉強、近年透過自行開發與併購拓展ICT高附加價值產品線營收的貢獻，較去年同期成長9％。在各事業均致力提升附加價值情況下，佳世達毛利率從2017年的11.9％已經提升到前三季的14.7％，不僅創下十年同期新高，五年來也提升了2.8個百分點。在各事業群分布方面，前三季醫療、解決方案和網通事業的營收占比為33％，自2017年以來已經增加22個百分點，資通訊事業亦積極擴充高附加價值產品線，占佳世達營收比重達8％。顯示器事業持續優化，營收穩定增長，但占佳世達營收比重已經從六成降低至四成。