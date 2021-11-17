美廉社新開的五股御成店與蝦皮購物合作，是首家「蝦皮店到店示範店」，今（17日）試營運，22日啟動包裹寄送、取件服務，美廉社總經理邱光隆表示，希望把單店服務半徑從250公尺擴展至1公里，可增加2成至3成來客。

美廉社現有790店，明年目標破1000店，2023年前預計在全台7761個鄰里達到1300店。近年除不斷展店，也加強數位化發展，邱光隆表示，首間「蝦皮店到店示範店」位在五股住宅居區，鎖定取貨人流可帶動「順手買、順便帶」商機；由於店內需要2至3坪空間，放置EC櫃、寄取件櫃檯以及物流箱，至明年2月前會選擇北區擇30至40坪的既有店來測試，希望讓消費者增加更多購物體驗。

美廉社五股御成店有2至3坪空間放置EC櫃、寄取件櫃檯及物流箱。（美廉社提供）

在數位化發展方面，旗下線上平台「Go美廉」將持續強化網路商品線、前進公司行號辦公室的「美廉便利架」預計2023年布局千座無人貨架；目前美廉社與foodpanda合作、心樸市集和美廉城超與Uber Eats合作外送；期望現有200家涵蓋外送平台、美廉便利架等數位功能的「數位服務EC店」，未來可增加到300家。