林右昌答詢發出「哼哼」聲 陳薇仲憂市民意見被輕蔑。

基隆市議會總質詢最後一天，市議員陳薇仲針對基隆捷運要求要有明確溝通，市長林右昌答詢時，先是說了聲謝謝，接著發出「哼哼」的笑聲。對此，陳表示，她一直在思考是什麼意思，有點像「嗤之以鼻」的感覺，自己確實有不舒服，但主要擔心市民的意見被輕蔑。

市議員王醒之、陳薇仲今天上午聯合總質詢，針對基隆捷運拋出許多議題，陳質詢時，秀出許多市民針對捷運的回饋和想法，希望市府能有明確政策溝通，讓市民一起討論、交換意見，不要讓大家只能透過報紙才可以得知捷運相關規畫資訊。

林右昌答詢時，先是說了一聲謝謝，接著發出了2聲「哼哼」的笑聲，並點了點頭，雙手拿起麥克風回覆，基隆捷運討論不是今天才開始，已經討論了30年等。不過，陳薇仲聽見「哼哼」聲後，皺起眉頭，變頻頻拿起手邊的水杯喝水。

陳薇仲事後接受媒體採訪表示，第一次質詢聽到這樣的回應，自己花了一點時間想了「哼哼」的笑聲是什麼意思，她說，可能是2人對談的基準不同，市長覺得在議會有討論就算溝通，但她認為不是，因此有了爭辯。

陳薇仲坦言，現在回想覺得當下被市長輕蔑，她說，這次總質詢整理很多市民對於基隆捷運的心聲，自己身為民意代表，代表市民詢問政策溝通怎麼會做成這樣，連清楚的資訊都沒有，若關資訊沒有完整揭露，完全不會是好的公共政策。

陳薇仲說，自己雖有感到不舒服，但沒有很在意，反而很擔心林右昌身為一市之長，這樣的舉動是很輕蔑基隆市民的意見嗎？她認為，市長是市民選出來的，應該代表基隆市到溝通平台爭取更好的基隆捷運，其中彙整大家心聲，才是最重要的，也是林自己提的「心靈工程」。

對此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，市長沒有別的意思，是很正常的對話質詢、答覆，也沒有特別的意見和想法，她提及，自己有聽，不認為是輕蔑的聲音，是比較婉轉的笑聲。