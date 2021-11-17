今年聖誕就要歐洲style！網：這款英國巧克力絕對不能少

受到疫情影響，已經整整兩年無法踏出國門，讓不少民眾大喊「真的好悶！」。想出國的心情越來越強烈，但何時才能遠行？現在看來仍然遙遙無期。別擔心，家樂福引進歐洲超過10多個國家、300多種美食與料理，其中更有超過30款新商品首次亮相！同時，家樂福一年一度的「美酒巡禮」也於11/5～12/5盛大展開，精選五大洲超過1,200款葡萄酒，同時也有各樣歐洲、紐澳的汽泡酒、白葡萄酒，「微醺之夜」也在全台限定店面展開，讓你就算不用出國也能靠著品嚐美食環遊世界！

浪漫的法國是許多人期望一生一定要拜訪一次的夢幻國度，精緻優雅的法式美食，更是不少老饕的最愛。家樂福獨家自有品牌「Reflets de France禾法頌」全部皆由法國已故名廚侯布雄（Joël Robuchon）的試吃與認可，且皆為百分百法國製造、原裝進口，包括起司、酒、餅乾、甜點、果汁、果醬，涵蓋了法國各產地的招牌商品，讓你不用飛出國門，也能宛如置身法國。

禾法頌系列商品於家樂福獨家販售。(圖/業者提供)

「偽出國」正夯！家樂福禾法頌 讓你一秒置身法國

疫情之下，各國邊境管制嚴格，讓悶得好慌的網友掀起一陣「偽出國」風潮，在社群媒體PO出各種異國美食照片，過過無法出國旅行的乾癮。今年，就讓家樂福為你一解對歐洲的相思！家樂福獨家自有品牌Reflets de France禾法頌自1996年品牌創立以來，就一直與法國各地的專業生產者合作讓消費者在家就能吃到滿滿的道地法國味！

例如，禾法頌推出的諾曼第蘋果酒，使用諾曼第生產的蘋果緩慢發酵，風味以及果味細膩，搭配可麗餅與甜點，似乎就能嚐到來自北法的味道。另外，禾法頌推出的果醬，皆是以法國當地最新鮮的水果製成， 還能吃到顆粒分明的果肉。

另一款蓋朗德鹽之花，則來自西歐著名的海鹽產區蓋朗德，保留自僧侶時代傳統的生產方式，並取自海鹽結晶最上層的一部分，產量稀少，能使肉類料理風味更濃厚，也能用來製作甜點。

在家DIY西班牙披薩、法式可麗餅，立陶宛國寶級巧克力也找得到！

除了豐富的法國商品以外，在家樂福也能找到數量相當豐富的歐洲商品，包括如西班牙Mega Harvest披薩預拌粉、法式可麗餅粉等，讓你在家也能輕鬆DIY比司吉、餅乾等全世界的糕點！

另外，像是各式義大利麵條，如小朋友最愛的達樂義大利麵、CASA MILO義大利麵等，也有西班牙TREVJANO燉飯系列、Mega Harvest穀片系列等。如果想要為家人朋友料理一頓聖誕大餐，家樂福豐富的歐洲商品，絕對可為今年的聖誕夜，增添濃厚又道地的歐式風味。

家樂福引進豐富的歐洲零食、烘焙料理及烹飪食材，在台購物無國界，在家也能輕鬆DIY。(圖/業者提供)

今年聖誕這樣過！英國經典Terry's Orange Chocolate、熱紅酒 網友讚「超像在歐洲聖誕市集！」

歲末年終將近，雖然不能出國，但只要找對方法，在台灣也能享受「歐洲版」的聖誕節！有為數不少的內行網友紛紛在中時新聞網FB中留言分享，「去家樂福一定要買的隱藏版商品—Terry's Orange Chocolate！」。這款橘子造型的巧克力，是英國耶誕傳統食品，被當地人視為團聚的象徵，「不要懷疑，就是整個連包裝紙從頂端垂直輕敲，就「撥好橘子」了，然後把巧克力一片片拿起來吃」，貼文一出，獲得不少網友回響「根本就是大人版的健達出奇蛋」，「讓我懷念起以前在英國唸書的時光了」。更有網友留言「再搭配一杯熱紅酒，根本超像在歐洲的聖誕市集！」

網友紛紛在中時新聞網FB分享家樂福歐洲區中的彩蛋商品。(圖/業者提供)

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