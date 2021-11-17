高雄英迪格酒店推出「加勒比海高空郵輪跨年趴」，祭出4大亮點，讓無法出國的民眾登上漂浮在半空中的巨型郵輪，體驗高空航行的樂趣。（柯宗緯翻攝）

高雄英迪格酒店入住前三天至官網預訂「提早訂、更優惠」專案。（柯宗緯翻攝）

迎接2022年，只剩1個多月。高雄英迪格酒店的頂樓露天酒吧Pier No.1往年的跨年趴總是吸引民眾搶訂，無奈去年因疫情喊卡。今年隨著疫情趨緩，將推出「加勒比海高空郵輪跨年趴」，祭出4大亮點，讓無法出國的民眾登上漂浮在半空中的巨型郵輪，體驗高空航行的樂趣。

業者指出，Pier No.1高空郵輪跨年派對將於12月31日晚間9點45分開始，入場前每位賓客都會免費獲得一杯以蘭姆酒為基底調製的「藍色忘憂水」，將2021的各種煩悶壞情緒通通喝下肚，帶

晚間10點至11點無限量供應精緻派對小點，整晚提供精選啤酒、紅白酒及特調無限暢飲。今年邀請到知名DJ 4rmstrong、Yuna及Lizard，3組表演者將展現多種曲風，整場派對將狂歡至凌晨1點30分，長達4小時不間斷熱音表演。

入場貴賓歡迎穿著藍色系Dress Code，以輕鬆的心情登船迎接新年!跨年派對每人票價2800元，雙人套票5200元，持紙本五倍券全額付款享優惠價5000元；另有VIP座位區10人28000元，即日起開放購票，數量有限，詳情請電洽07-272-1555轉210。

此外，入住前3天至官網預訂「提早訂、更優惠」專案，即可享有最低85折的早鳥優惠，雙人住房含早餐最低只要4000元起，加入IHG洲際集團會員還可享有專屬優惠價。

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