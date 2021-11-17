2021台中電競嘉年華將於11月19日至21日在弘光科技大學盛大登場，不只有精彩校園盃賽事，還結合現下最夯的Ganker Ex機器人格鬥遊戲，並舉辦全民盃交流賽，廣邀市民組隊參賽，角逐冠亞軍，現場還有三大體驗區讓民眾參與，包含Switch體驗區、經典街機電玩區及時下新潮的Ganker Ex機器人體驗區。

運動局長李昱叡表示，台中市力推電競運動，從活動、賽事舉辦到推廣各年齡層參與不遺餘力，今年全國運更包辦電子競技個人、團體二面金牌，今年還與弘道基金會及弘光科大合作，辦理不老電競賽事，希望在台中將電競推展成交流平台，也希望結合各界力量，培育電競運動人才，讓台中電競被全民看見，力邀市民一起參與2021台中電競嘉年華活動。

運動局說明，19日當天的主軸為「英雄聯盟」校園盃-四強隊伍爭奪冠軍之日，冠軍獎金為10萬元、亞軍為5萬元、季軍則為3萬元，活動當天在毓麟館將舉辦Switch體驗區的同樂挑戰賽，開放限量名額現場報名，還有機會與現場的網紅一起同樂挑戰，獲勝者將有精美電競小禮品，另外，賽事也邀請業界專業主播電競微媽寶JR、Multy莫提進行賽事轉播。

運動局進一步說明，20日為「傳說對決」校園盃大對決之日，總獎金達18萬元；20日冠軍出爐後，將舉行傳說對決網紅交流賽，邀請多名實況主來活動站台，包含翊婕、噗噗屁屁、小饅頭、聶小倩、祐妹等，賽事也邀請業界專業主播賽評Raby瑞比及阿尺YR進行賽事轉播。21日則結合現下最夯的Ganker Ex機器人格鬥遊戲並舉辦全民盃交流賽，總獎金達3萬元，人氣網紅檸檬、歐安將出席與現場民眾互動，一起炒熱氣氛。