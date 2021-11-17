警政署公布候用分局長錄取名單。（警政署提供）

警政署今（17）日公布30名最新「候用分局長」錄取名單。警政署指出，此次獲得錄取的候用分局長，是從眾多優秀的警察幹部中精選而出，都具有豐富的內外勤歷練及專業能力，未來結訓後將依序派任擔任縣市政府警察局分局長重責，為警察團隊注入強而有力的新血。

警政署表示，辦理縣（市）政府警察局候用分局長班第16期甄試，是依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦。

這是報名參加甄試人員共72人，依面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數總分擇優錄取30名。

警政署說，為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等9位主官（管）擔任口試委員，對於甄試人員之職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向綜合考量加以評定，期望遴選出最優秀的警察幹部，未來能為治安工作奉獻最好的服務。

本次錄取30人名單，許多年輕的警察幹才均獲得拔擢，平均年齡約45歲，最年輕者37歲，而且普遍具有高學歷，其中2人有博士學歷，19人具有碩士學歷。

值得一提的是，高雄市警局仁武分局督察組長林思妙，是唯一錄取的女性候用分局長，具有國立中山大學社會科學學系碩士學位，從基層派出所所長做起，一路奮發向上，職務歷練完整工作表現優異，本次錄取候用分局長，未來將為警察工作氛圍注入一股柔性而堅定的力量。

警政署表示，本次甄試希達到拔擢學、經驗歷練完整之年輕優秀人才，期對警察重要職務幹部陣容注入新血，共同戮力將警察團隊帶向更精進、更有效率的未來，以不負社會各界的期許。