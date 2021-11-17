台北農產公司於10月抽驗1166件蔬果產品的農藥殘留，共有88件不符規定，總銷毀量計1萬2935公斤，不合格率7.5％，其中主要品項為青蔥、芹菜及芥菜，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣及南投縣。北農指出，不合格的農民停止供貨10天、若2度違規則停止供應1個月。

北農表示，自2019年9月21日以來已採質譜化學快檢檢驗進場蔬果，20分鐘即可精確檢出農藥種類及濃度，該檢驗法經化學法複驗後準確率達99％，並搭配實名制在交易前可迅速比對供應代號及身分資料，落實從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。

北農說明，檢驗不合格品項者，已依「臺北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第二次違規停止供應一個月，第三次將廢止供應人資格。北市市場處請農產公司持續加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留，以維護食品安全。