大崙山步道旁，常常可以發現遊客留下的便當盒、飲料瓶罐、塑膠袋等，地方志工清了又清，總是清不完。（鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會提供／黃國峰南投傳真）

大崙山步道旁，常常可以發現遊客就地吃便當。（鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會提供／黃國峰南投傳真）

大崙山以雲海聞名，但也受遊客亂丟垃圾所苦。（鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會提供／黃國峰南投傳真）

南投大崙山「雲海秀」遠近馳名，總是吸引大批遊客上山賞雲海、看銀杏變裝秀，但部分遊客缺乏公德心，垃圾隨手丟，讓美麗的雲海一散，就見到滿地垃圾，地方志工撿都撿不完，計畫要在周邊景點裝設監視系統，讓違規者無所遁形。

鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興指出，大崙山的雲海是南投一絕，加上茶園遍植銀杏樹，隨著秋冬的來臨，氣溫轉低，綠葉漸漸轉為金黃色，雲霧翻騰中，金黃樹葉此起彼落，美不勝收。

林建興接著說，歡迎遊客上山賞美景，但下山時請把自己帶來的垃圾帶回家，常常可以在路邊的竹林發現遊客留下的便當盒、飲料瓶罐、塑膠袋，要帶便當來山上吃，我不反對，但是請不要影響到別人。

林建興指出，我們社區志工，清了一袋又一袋的垃圾，清也清不完，向遊客屢勸不聽，只好向環保局陳情，但環保局指出必須人贓俱獲，有明顯的證據，指出垃圾是某人丟的，才能開罰，若沒足夠的證據，就檢舉，還可能吃上誣告的官司，有鑑於此，協會打算在重要景點如觀景台、銀杏林等處，設置監視錄影設備，以此遏止亂丟垃圾的壞習慣。

南投縣環保局指出，大崙山是南投縣重要景點，美麗的環境不容破壞，維護自然環境人人有責，一旦被查獲亂丟垃圾，且事證明確，可依廢棄物清理法處1200元至6000不等罰鍰，呼籲民眾注意，以免受罰。