時任太平洋電線電纜公司總經理孫道存17日凌晨癌逝，享壽72歲。據了解，孫道存2度入獄，去年1月因刑期滿出獄，旋即又因涉侵占基金會公款於今年1月遭判刑，孫雖以年事已高、生病等悲情牌向法院提抗告、向檢方提暫緩入監，卻全數遭駁回，全案於今年3月定讞，孫則於4月13日入監服刑。

孫道存生前因掏空太平洋電線電纜公司近200億元，被依偽造私文書等罪判刑3年定讞，2020年1月服刑期滿出獄後，因當初涉及掏空公司及逃漏稅等案遭投資人求償及行政執行，他缺錢便選擇挪用9年前擔任董事長的基金會資金，前後侵占1億3939萬多元。

孫道存侵占基金會1.3億元一案於今年3月遭判刑1年6月定讞，經檢方聲請與掏空案合併執行，北院於2月裁定應執行4年3月，扣除已服刑完畢的3年，孫仍有1年3月的刑期，必須再度入監。

而孫因不服裁定，向高院提起抗告，大打悲情牌，稱自己年事已高，生命有限，在先前入獄時已深切體悟犯罪不可行，稱沒有再次入監矯正的必要，倘若再關1年3月的痛苦是等比增加，希望能減刑，改訂執行刑為3年2月。

但當時高院認定，孫涉犯的前後兩案犯罪動機及情境不同，有必要入獄服刑，且他的身體狀況在發監執行後，監所可依醫囑妥善照料，如果讓他減縮刑期，無法貫徹量刑公平正義的理念，今年3月駁回抗告，他提再抗告，被最高法院駁回確定。

孫道存刑期定讞後，台北地檢署於今年發出傳票，通知孫道存應於今年4月上旬報到入監，但孫曾向檢方表示他年邁且疾病纏身，希望能在報到當天聲請延緩執行，但檢方認為孫在監執行是否不具自理能力，應交由獄方審酌，因此駁回孫的聲請，依原訂時間發監，交由獄方評估。