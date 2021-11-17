為協助廠商拓展外銷市場，中國輸出入銀行日前雙雙與捷克、越南的當地銀行完成展期轉融資合約。其中，輸銀即將赴捷克設置辦事處，在此同時也放大協助台灣廠商拓展出口貿易及拓銷捷克市場的力道，和捷克UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.(簡稱UniCreditBankCZ)完成轉融資合約展期簽署。

輸銀指出，與捷克UniCreditBankCZ自2012年起合作轉融資業務，由輸銀提供優惠資金給捷克UniCreditBankCZ，轉貸給捷克進口商，間接提供進口商分期付款融資，以購買台灣產品，減輕進口商財務負擔及提高捷克買主採購台灣產品的意願，達成互惠雙贏的長期合作模式。

捷克UniCreditBankCZ成立於1996年，總部設於首都布拉格，為民營商業銀行，隸屬於義大利金融集團UniCredit Group，股東為集團母公司UniCredit S.p.A，其持有該行100％股權。該行設有108處分支機構，旗下有13家子公司，營運範圍涵蓋存款、放款、保證、外匯、自營及資產管理等業務。

依據我國財政部關務署統計資料顯示，台灣與捷克2021年1月至8月雙邊貿易金額達6億4138萬美元，其中台灣出口至捷克為3億3427萬美元。輸銀亦看好台灣與捷克透過這項轉融資業務合作，可大力推升台灣產品輸銷捷克，強化台灣廠商在捷克市場的競爭力。

在越南方面，為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷越南市場，並配合政府新南向政策，輸銀亦與越南石油銀行完成轉融資合約展期簽署。

輸出入銀行與越南石油銀行自2018年起合作轉融資業務，由輸銀提供優惠資金給越南石油銀行，轉貸給越南進口商，間接提供進口商分期付款融資，以購買台灣產品，減輕進口商財務負擔及提高越南買主採購台灣產品的意願，達成互惠雙贏的長期合作模式。自雙方合作以來，已有多家越南買主取得轉融資貸款，促進台越雙方的實質貿易往來。

輸銀指出，越南石油銀行是國營商業銀行，成立於2013年，總部設於河內市，全國共有109個服務據點，旗下有5家子公司，營運範圍涵蓋證券、基金、資產管理、不動產及礦業等業務。

越南為我國新南向政策重點市場之一，依據我國財政部關務署統計資料顯示，台灣與越南2021年1月至8月雙邊貿易金額達133億9517萬美元，較上年同期成長30.76％；其中台灣出口至越南為93.74億美元，較上年同期成長46.42％，我國亦為越南第五大貿易夥伴。對此輸銀也看好台灣與越南透過這項轉融資業務合作，可大力推升台灣產品輸銷越南，強化台灣廠商在越南市場的競爭力。