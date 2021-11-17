由台灣企業永續學院主辦的「2021年TCSA台灣企業永續獎」，17日舉辦頒獎典禮，新光醫院分別獲得綜合績效績優獎、永續報告書銀獎及3項永續單項績效獎合計5座獎項。

TCSA台灣企業永續獎總召集人簡又新表示，今年報獎家數達329家較去年成長31％，創歷年新高，歷屆累計家數達463家，其年度營業額總和與我國2020年GDP比值約143％，今年更有14所醫院及政府單位參獎。

簡又新指出，今年除繼續辦理國內醫院參加永續報告獎及綜合績效獎外，並首次增設「台灣永續行動獎（TSAA）」，當中永續醫療專案成果相當多元包，包括高齡友善、健康促進、智慧醫療、弱勢醫療、樂活職場、防疫部署及永續實踐等類別，內容詳實，充分顯現我國醫院推動永續發展豐沛活力。

除了新光醫院分別獲得綜合績效績優獎、永續報告書銀獎及3項永續單項績效獎合計5座獎項，成果豐碩外，還有台大醫院暨附設雲林分院，以及高醫醫療體系共有高雄醫學大學附設中和紀念醫院及高雄小港醫院也都獲得多項大獎，成績同樣亮眼。