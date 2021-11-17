中央流行疫情指揮中心近期拍板定案在春節檔期新增「7+7」方案，包含7天住防疫旅館或集中檢疫所＋7天居家檢疫＋7天自主健康管理，讓返台過年的旅客在防疫旅館隔離天數減少，旅館也能接待更多人次。轉作防疫旅館的知名飯店包含台北六福萬怡酒店、台北大直英迪格酒店皆表示，疫情趨緩後訂房就一直都相當踴躍，過年前旺季原本就已滿房，跟新政策較無關聯；另有業者私下則直言，政府政策是盼增加回台人次，但對業者來說其實沒太多助益，甚至可能讓收益變低。

政府政策連兩周不斷修改，讓不少防疫旅館業者私下抱怨實在太措手不及，許多民眾看到指揮中心新聞就馬上致電飯店問細節，但旅店都還沒收到政府公告，一來一往的問答讓客人確認訂房的時間拖得更長，業者表示，本來訂房電話就夠多了，現在要改天數的旅客得等更久才打得進來，每通電話10至15分鐘起跳，許多業者來電數、通話時間都加倍，都是成本；還有台北市防疫旅館候補名單已達200多位，顯見市場需求仍相當大。

業者無奈指出「現在很多防疫旅館最頭痛就是人力問題」，因此有旅店在這幾天得多新聘幾位PT來接電話，才勉強多消化部分電話量，而進退房間量增加，人員、防疫設備、消毒備品、布巾洗滌費用等等成本皆同時增加，退房後房間靜置消毒3天的空房斷層期也變多，因此總體來說收益還可能減少。

業者表示，政府常常都先在記者會上丟出新政策，丟完後遲遲沒有給防疫旅館業者詳細內容，那段時間業者得自己面對詢問電話爆量和被民眾罵「你們怎麼都不知道」，如果政府早點定案，就有較充足的時間準備，也不會像現在訂房系統卡那麼多原本住15晚的，但7+7訂房又塞進不來，都已11月底了，真的太趕。然而防疫旅館業者都得看政府決策營業，也都只能私下抱怨，不敢明言。

某家台北市防疫旅館業者更透露：「我甚至覺得我們家接電話的工作人員都快要憂鬱症了，因為很多民眾對於幫家人或自己回台過年搶訂房覺得很迫在眉睫，所以情緒常常都很激昂，尤其當搶不到房，所有的負面情緒都會直接丟在訂房人員身上，對於每一天都在接這樣的電話的工作人員來說，真的很累、累積的身心壓力很大。」因此也盼旅客能盡量往外縣市找防疫旅館，多體諒工作人員的辛勞及實在供不應求的情況。