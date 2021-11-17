為了解飲食、身體發炎與失智症三者的關聯性，希臘雅典大學組成的研究團隊，針對逾1000名參與者展開平均超過3年追蹤研究。結果發現，飲食發炎指數(DII)每上升1，失智風險就增加21%。此外，相較於沒有採取抗炎飲食的人，採取抗炎飲食的參與者，罹患失智的風險下降達3分之一。

相關研究成果已發表於2021年11月份的《神經學》。論文中指出，隨著人體因年齡逐漸的老化，免疫系統也會愈來愈容易發炎，而這往往帶來認知能力的下降，從而提升失智的風險。

論文指出，飲食可調節全身性的發炎現象；但是否能利用飲食減低免疫系統的發炎，進而減輕認知障礙與失智症的相關風險，仍有待進一步的研究驗證。

因此，為了解不同的飲食內容，對於DII的影響為何，以及飲食法的不同對老年人失智風險的影響為何，研究團隊透過「希臘老化與飲食縱向調查」計畫，隨機選出1059名參與者。所有參與者的平均年齡約73.1歲，平均追蹤時間約3.05年，平均教育程度約8.2年，40.3%為男性。依據現有文獻針對食用後血液中的促炎指數與抗炎細胞因子水平，研究遴選45種食物，包括蔬菜、乳製品、肉類、魚類、甜點、酒精與豆類，豆類又可細分為豌豆、鷹嘴豆與扁豆。

研究團隊將所有參與者分成3組，分別為攝取抗炎飲食最多、居中與吃進抗炎飲食最少。攝取在抗炎飲食最多的組別，DII平均為負8.87分，每週平均吃下20份水果、19份蔬菜、4份豆類、11杯咖啡或茶；相較之下，最少的那一組DII平均為7.98分，攝入9份水果、10份蔬菜、2份豆類與9杯咖啡或茶。DII得分越高，代表飲食越不健康。

結果發現，所有參與者約62人確診罹患失智症。每當DII上升1，失智症發病風險就會增加21%。研究團隊也發現，相較於攝取最多抗炎飲食的參與者，抗炎飲食吃最少的人罹患失智症的風險高出3倍。

論文總結，DII愈高的人，發生失智的風險愈高。透過量身訂做飲食菜單，飲食介入或許可作為預防初期失智症的處方。研究團隊解釋，人們可以改變飲食內容，選擇攝取更多蔬菜、水果等抗炎食物，而避免吃入高熱量卻更容易發炎的食品，以避免失智症的發生。