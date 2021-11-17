疫情挑戰了許多企業既有的經營模式與生產秩序，產業供應鏈與結構大幅改變，以前所未見的高速改寫人類的未來生活。施羅德環球主題式股票投資主管Alex Tedder認為，混亂的年代正是黃金創新年代。疫情加速了新科技應用，企業運用創意創造出新的解決方案，而且創新不再只在科技產業發生，是橫跨各個產業，包括金融科技、數位化，環境領域等等。

而能源和糧食/供水兩大領域，就站在轉型的十字路口，並帶來巨大的投資機會。施羅德環球資源股票投資主管Mark Lacey估計，由各國政府政策支持的能源轉型，從現在至2050年全球的投資規模高達120兆美元；此外，糧食和供水系統的碳排放佔了全球總碳排的26％，為了在2050年前減少三分之二的碳排，預估全球必須對各個價值鏈投入超過30兆美元資金。施羅德投信建議，若想搭上轉型世界中的投資機會列車，不妨以多元主題的投資組合或永續基金，參與相關領域的成長。

新冠疫情的發生，改變了人們的工作與生活方式，也因此加速新科技採用，像是教育科技、5G基礎建設、大數據與人工智慧、資訊安全等等。Alex Tedder觀察今、明兩年，就看到六大領域受科技驅動創新，包括以DNA/RNA為基礎的醫學、雲端與網路安全、數位消費、金融科技進化、半導體新製程，以及數位自動化等。

然而，以美股來說，近一年不斷創下新高，尖牙股也持續突破歷史價格，過去十年來IT產業報酬率更是一支獨秀，讓投資人產生科技股過於昂貴的疑慮。Alex Tedder認為，雖然科技股的估值(經獲利成長預期調整後來看)略高於歷史平均，但許多公司持續創新且不斷成長之下，還是會帶來盈餘以及股價的成長，目前看來大型科技股的價值面並未惡化。

他指出，短期內估值偏高可能造成波動與風險；「但中長期而言，投資機會卻是廣泛且橫跨諸多產業及地區」。

他舉例，金融科技領域中的區塊鏈、分散式帳本技術，或是環境領域中的熱泵技術等等，都是該領域中的重大變革，也是值得投資人關注的投資焦點。

另一方面，隨著永續議題受到高度重視，全球政府加速資源的整合與運用，Mark Lacey表示，能源和糧食/供水系統，是轉型世界中兩大值得注意的領域。

Mark Lacey指出，減少碳排放的行動迫在眉睫，若要讓全球升溫控制在攝氏2度，在2030年前需要減少33％的碳排放，其中兩個長期投資的亮點就是能源和糧食/供水系統。

首先在能源方面，各國政府明確的碳排放目標，以及逐漸增加的政策支持，將使能源系統出現明顯地結構轉變。Mark Lacey觀察，現在正是投資能源轉型的大好機會：第一，全球整體能源產業從現在至2050年將會有120兆美元投入；第二，促使能源轉型的幾股驅動力量開始運作，像是再生能源在沒有政府補貼的情況下，與傳統能源相比相當具有成本競爭力；加上電動車銷售加速、各國明確訂出淘汰傳統燃油車時間表，都讓能源轉型來到轉折點。

至於糧食與供水，是一般談到碳排放卻容易被忽略的。Mark Lacey指出，「事實上，這個領域的碳排放佔了全球總碳排的26％」。

全球人口爆發成長，為了在2050年前能有足夠的糧食供應全球百億人口，同時達到升溫控制在攝氏2度的目標，整體農業的價值鏈需要增加70％的產能並減少三分之二的碳排放，他預估這段期間將會有超過30兆美元資金投入，「可聚焦價值鏈當中的糧食與供水生產科技、生產與加工、分銷與零售、回收等範疇」。

創新年代造就多主題蓬勃發展，產業轉型之下也有更多投資機會浮現。施羅德投信建議，不妨以多元主題的投資組合或永續基金，參與投資相關主題。