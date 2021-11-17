有台灣企業永續奧斯卡之稱的「台灣企業永續獎」日前公布2021年最新獲獎名單，合庫金控首次勇奪「永續報告白金獎」最高榮譽，另旗下銀行與人壽子公司因協助因應台灣高齡社會及銀行子公司打造「合庫創新實驗室CoLAB」落實永續創新，亦獲得永續單項績效評比之「社會共融領袖獎」及「創新成長領袖獎」二項殊榮，創造歷屆最佳成績。

合庫金控近年於ESG各面向不斷精進，為推動集團永續策略藍圖，2021年在董事會支持下，創公股金控首例，於6月底正式成立「永續辦公室」，為集團擘劃永續策略藍圖，並以公司治理、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融、永續金融6大執行小組，擬定相關短、中、長期目標，將永續深化為企業文化與經營之DNA，以符合國際發展趨勢。

合庫金指出，本次榮獲「社會共融領袖獎」，即是合庫金控發揮集團綜效，提昇國人「健康力」與「照顧力」的最佳體現。合庫銀行自1947年起每年編列充足經費扶植桌球、棒球、羽球球隊、舉辦球類育樂營、長期和學校建教合作、與各產業進行運動賽事交流，推廣運動風氣厚實國人健康力。此外，鑒於高齡、少子化不可逆的社會發展趨勢，近年來更積極培養「照顧力」，對內支持照顧不離職，對外則透過房貸壽險結合公益捐款、提供喘息咖啡、成立守護者聯盟，並培育長照種子行員與高齡金融規劃顧問師，善用全台最多營運據點之優勢，提供專業金融與長照服務。

同時，合庫深知邁向永續，數位創新是不可或缺的關鍵，因此在2019年打造「合庫創新實驗室CoLAB」並宣示為數位轉型新紀元起點，除積極培育創新人才，更透過跨部門緊密合作創新服務，提升數位轉型能力。統計顯示，2020年合庫排名本國法人專利申請第37名，CoLAB產出的創意已取得13項新型專利及1項設計專利，累積教育訓練內外部人力超過1000人次，時數達229小時，場地建置及相關訓練投入逾千萬元。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，ESG已是永續經營新顯學，合庫以創造價值的金融力、樂活共融的社會力、永續經營的治理力，深化ESG作為的努力屢獲國內外機構與獎項肯定，合庫將持續堅守核心價值，以具體行動協同客戶、股東、供應商等利害關係人，落實永續發展。

除了拿下「台灣企業永續獎」的「永續報告白金獎」最高榮譽，合庫金控在2021年榮獲的ESG相關獎項，還包括英國標準協會BSI連續二年頒發「永續韌性傑出獎」、首次參加即入選「2021天下永續公民前100強」、卓越銀行評比連續五年頒發「最佳企業社會責任獎」與首次獲得「最佳創新獎」、遠見CSR企業社會責任獎─「公益推動楷模獎」，同時，也連續獲選納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股，合庫金控對此表示，未來將持續發揮金融業影響力，推動永續發展良善循環，並持續關注國際標準發展趨勢，精進永續策略與目標，成為企業公民的最佳典範。