行政院長蘇貞昌日前赴立法院接受質詢，在質詢的最後一天，他表示，自己每天「三省吾身」，並且是帶著謙卑的心情前來立法院，願意側耳傾聽各方意見。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，「吾日三省吾身」，也要看是哪「三省」，他並指蘇揆應從「我今天傲慢了嗎？我今天回嘴了嗎？我今天罵人了嗎？」這三點來反省。

王世堅今天(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，吾日三省吾身，「要看是哪三省啦，我今天傲慢了嗎？我今天回嘴了嗎？我今天罵人了嗎？這也是三省，用這三點來反省，是不是罵人罵得還不夠？是不是回嘴回的還不夠？是不是傲慢的還不夠？」

王世堅指出，蘇貞昌的優點是治軍甚嚴，在他的執政之下提升了很多行政效率；至於蘇的缺點，王世堅勸說，最重要的就是為人處事要厚道，要有基本的要謙卑。蘇貞昌在立院的答詢，贏了口才，但是會輸了民心，「不用每件事都要說到你贏」，有的立委提出的質詢，可能數據、立論不對，被質詢者應該以謙卑的心來看，不能看法不一樣就是說人家立論偏頗。王世堅也希望，蘇貞昌應該繼續放軟身段，唯有謙卑面對國會和人民，你講的話民眾才會聽。

對於衛福部長陳時中嗨唱影片外流，王世堅則認為，陳時中有對有不對，比如用影片日期的問題責備陳時中，應該要追究到底是誰誤導日期；至於影片內容的部分，每個從政者參與這樣餐會都要為自己的行為負責，並考慮這樣是否會傷及你的人設。