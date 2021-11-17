苗栗近期發生民眾持偽造處方簽詐領安眠藥事件，台北市藥師公會接獲同業消息後便告知健保署及公會會員，不料在同一天北部就有藥局遇到相同問題，一名全身包緊緊、戴帽子、墨鏡、口罩的民眾持同一張影印處方簽，試圖以健保卡遺失為由，領取3個月的安眠藥，遭第一家藥局拒絕後，氣得再找其他藥局下手，遭藥局報警後，立刻逃逸，偽造處方簽則遺留現場。健保署表示，相關的行為已涉偽造及詐欺，必須付出司法代價，健保署也將依嚴重程度，處以詐領藥品價格2-20倍的罰鍰。

台北市藥師公會理事長張文靜表示，一直以來藥局都會遇到民眾以影印處方簽領取管制藥品的情事，自己也曾受騙，此次的情節較誇張，中午在臉書看到同業指出苗栗有藥局被詐領安眠藥，特別通知其他藥局要小心後，同一張處方簽就出現在北市。

經瞭解，北市有藥局遇到一名全身包緊緊、戴帽子、墨鏡及口罩的民眾持機票、郵局申辦健保卡收執聯及相同處方籤，以健保卡遺失及出國為由，試圖領取3個月的安眠藥。該民眾赴藥局前還曾致電詢問藥局是否備有充足的藥，但到了現場後，藥局因無法辨識身分而拒絕，該民眾氣得轉往下個藥局。由於民眾無法提出身分證件，該藥局立即報警，民眾也立刻逃逸，但偽造處方箋則遺留現場，現已交由警方處理。

值得注意的是，該民眾包包裡放有一疊處方籤，在出示處方籤時，未經過目就隨機抽出。張文靜表示，民間可能已有民眾口耳相傳這類詐領管制藥品的方式。針對此行為的罰則，健保署台北業務組組長劉玉娟表示，偽造處方簽的行為涉及偽造及詐欺，將造成機關、藥局的損失，須付出司法代價。若接獲這類違規情事，健保署將依嚴重程度，處以詐領藥品價格2-20倍的罰鍰。

健保署呼籲特約藥局，民眾若持處方箋前往調劑藥品，請務必核實確認保險對象身分，如民眾未持健保卡領藥，應請其出示國民身分證及其他足以辨識身份的文件來核對，並多利用健保雲端系統查詢處方箋領藥紀錄，避免持偽造處方箋者四處流竄領藥。此外，健保署也提醒民眾，持偽造處方箋接受調劑是犯法行為，切勿以身試法。