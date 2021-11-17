台灣大哥大創辦人、太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因涉及偽造文書案件，在台北監獄服刑，不久前因腫瘤惡化保外就醫，豈料病情不見好轉，今（17）日凌晨不治，享壽72歲；孫道存私底下異性緣好，感情生活經常成為話題，2009年把國中同學女兒吳逸萍娶進門震驚各界，過去獨寵嫩妻甜蜜牽手逛街照也被熱議，但如今已成經典。

孫道存一生縱橫商場，和許多政治名人也有交情，當年他從淡江大學畢業後就進入太電，在擔任總經理14年後成為董事長；之後更抓準手機通訊將蓬勃發展的時機，和富邦、大陸工程創辦台灣大哥大，一度能與中華電信匹敵。

孫道存娶女兒孫芸芸國中同學吳逸萍，兩人相差32歲當時引起熱議，婚後他們如膠似漆模樣經常被拍到，但這些甜蜜畫面已成經典不復見。(圖/ 取自中時資料庫)

不過，他卻因投資台灣固網、高鐵失利，還因太電案官司纏身，最後因涉及偽造文書案服刑；但已7旬高齡的他，不久前腫瘤惡化，10月1日保外就醫，但病情未好轉，北監證實他已於今日凌晨3點多過世，享壽72歲。

而孫道存過去情史豐富，異性緣極佳，和第二任妻子何念慈生下一對正妹女兒孫瑩瑩和孫芸芸，離婚2年後，驚喜宣布小他32歲的吳逸萍註冊結婚，女方還是同學女兒，年紀甚至比孫芸芸還小，據悉，婚前吳逸萍還稱呼孫道存「UNCLE」，因此兩人喜訊曝光震驚各界；在婚後孫道存和嫩妻感情如膠似漆，結婚多年仍被拍到牽著吳逸萍逛街，兩人婚姻狀態還是很穩定，但隨著他病逝，這些甜蜜畫面都變經典回憶。