家住梅山鄉安靖村的翁正任大讚一站式便民服務網很方便，目前已用此網站辦過愛心卡及停車證。（張亦惠攝）

綜規處長郭凱迪說，未來會跟各公所、各政府部門推出更多線上服務。（張亦惠攝）

嘉義縣政府綜合規劃處去年起與國家發展委員會合作，打造全台最大MyData應用網站「嘉義縣一站式便民服務網」，今年更擴大整合多項社會福利申請項目，提供社會福利、照顧養護、生活扶助等共12類、64項線上申辦服務，是全台各縣市最多。身障人士翁正任表示，家住山區要出門需仰賴家人載送，有了線上服務後已經在家申請過停車證、愛心卡等，幫助很大。

為推廣一站式便民服務網，綜規處和社會局、梅山鄉公所、嘉義縣身心障礙聯合會17日在梅山鄉公所舉行記者會，由身障朋友分享經驗，透過一站式便民服務網不必出門可迅速完成，相當便利。

綜規處長郭凱迪指出，民眾在申辦政府業務時需親自到各機關申請，以縣政府為例，縣府位於太保市，梅山鄉為相對距離遙遠鄉鎮，對一般民眾不便，更遑論對身障人士來說更難抵達，因此嘉義縣一站式便民服務網系統上線後持續增加服務內容，還曾接到從高雄打來的感謝電話，今年則新增了申請牌照稅減免、職業重建服務申請、輔具補助費用申請及轉安置申請等服務，目前服務項目全台各縣市最多。

郭凱迪說，未來會跟各公所、各政府部門推出更多線上服務，讓嘉義縣MyData一站式便民服務網能持續領先各縣市。梅山鄉長林俊謀也表示，曾有住在山區長輩來辦理業務，資料帶不齊全無法一次完成申辦，還得跑好多趟，現在在家就能申請方便多了，公所在接到網路申辦案子後，將以最快速度辦理配合縣府，鼓勵鄉親多加利用。