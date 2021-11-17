港星張柏芝和謝霆鋒2011年離婚後，一人獨自扶養2個兒子Lucas和Quintus，前年底再生下小兒子Marcus，慈母形象深植人心，雖然不時會在社群網站曬家庭生活，但已較少讓孩子們露臉，日前她在抖音分享一段Lucas、Quintus親吻她的溫馨影片，兒子們難得出鏡，光側臉就看出他們遺傳爸媽的高顏值，掀起網友熱烈討論。

張柏芝16日在抖音曬出兩張照片合成的影片，溫馨寫下：「有你們我很幸福 #你從來都不是我的累贅。」第一張照片是兩兄弟小時候親吻她臉頰的畫面，當時Lucas、Quintus還是稚氣小男孩，接著第二張照片，母子三人復刻以前的動作，張柏芝手拿著蛋糕，兩個兒子把她夾在中間獻吻，可兄弟倆已抽高許多，長成大男孩。

張柏芝曬和Lucas、Quintus近年對比照，兩兒子長大很多且越來越帥。（圖／翻攝自張柏芝抖音）

照片中，14歲Lucas雖然留著一頭長捲髮，幾乎蓋住整張臉，但仍看得出他有清楚下顎線和高挺鼻樑，而弟弟Quintus頂著利落短髮，同樣擁有高挺鼻梁，五官看來十分清秀，側面神韻和媽媽極為相似，兄弟倆完美遺傳父母優良基因，吸引許多網友留言大讚「真的看著側面都覺得帥哇」、「哇，變化好大，帥。好想看正面」、「哥哥狂野，弟弟乾凈，都是我喜歡的帥哥類型」、「老大的側臉太像老爸了」、「兩兒子也太帥了吧」。

張柏芝之前就曾PO兄弟倆玩水的影片，當時才13歲的Lucas不但暴風抽高，還有十分明顯的6塊腹肌，配上古銅色肌膚，帥氣少年的模樣讓媽媽都忍不住拉近鏡頭特寫狂讚不已。