名媛孫芸芸、孫瑩瑩的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，17日驚傳癌逝，享壽72歲。孫道存一生擁有7段情史，包括正宮、小三與小四，其中曾與小33歲的辣模傳出緋聞，生前最後一段婚姻還娶回小32歲的「同學女兒」，豐富情史一度受人注目。
孫道存生前有三段婚姻，與第一任妻子王文蓮的婚姻相當短暫，離婚後女方定居美國，1976年與第二任妻子何念慈結婚，生下2女1子孫芸芸、孫瑩瑩與孫智宏，這段婚姻維持超過30年。
孫道存與何念慈仍是夫妻期間，與女藝人顏寧同居10幾年，2人育有1女2子，2002年再傳出與張瓊姿的姐姐張瓊玲陷入熱戀。2007年與何念慈正式離婚，曾被傳出將迎娶第5任新歡趙曉苓，但被爆料在女方的車子上安裝追蹤器而分手。
2008年，孫道存與小33歲辣模邱羿霖（現改名賴婕埨）傳出緋聞，這段父女戀當時震驚全台，如今38歲的賴婕埨已婚，擁有家庭且已升格為人母，10月底還曬出孕肚婚紗照。
孫道存生前的最後一段婚姻，是2009年與國中同學的女兒吳逸萍註冊結婚，女方小他32歲，一生多情的孫道存，對每一任女友都相當闊綽，不吝嗇贈送豪宅、股票、珠寶等高價禮物。
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