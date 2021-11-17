台北市長柯文哲力推「台北通」APP，卻遭市議員黃郁芬質疑，民眾借書、抽公托竟被強制要求加入台北通，用綁架市政資源來強推APP，市議員林亮君也批台北通是吃個資怪獸。對此，台北市發言人陳智菡17日在臉書開嗆，這些不實言論正抹煞同仁長年努力，阻擋城市數位轉型的腳步，希望市民別被誤導，她也要大家一同抵制栽贓抹黑。

陳智菡指出，台北通是北市府開發的整合式服務APP，註冊時採實名認證，協助市民在北市活動更方便，不管是愛心卡、愛心陪伴卡、敬老卡、學生證、借書證及中低收入戶證明等18種卡證，都可整合在同一app裡面，不必再帶厚厚一疊卡，「這不叫綁架，叫數位便民。」

陳智菡強調，台北通像一個入口或快速通道，通過之後大部分資訊不會留在台北通，例如防疫實聯制掃完，資訊會存在雲端28天，只有防疫需要才會由衛生單位調閱，過期了就自動銷毀，其他福利身分如65歲以上長者個資，原本就存在各業務單位，根本不在台北通。

陳智菡說，台北通介接其它服務或系統時，個資使用非常嚴謹，絕不會有無限授權問題。北市為保護個資還設立資料治理委員會。也說北市用大數據輔助市政，是進步e化的世界趨勢，市府應用大數據時也得經過委員會的討論，有會議要點、會議記錄及資訊去識別化才可使用。

「這些不明就裡言論正抹煞市府同仁長年努力！」陳智菡沈痛表示，這幾天很遺憾，看到許多議員在不了解的狀況下，竟對台北通胡亂指控，還有人在臉書跟公開社團散布台北通連動個人健康檢查的資料，指控北市府意圖監控人民等等，用極端聳度的不實指控來恐嚇民眾，想汙名化北市府，阻擋城市數位轉型的腳步。

陳智菡說，這幾個月來，北市致力推廣用台北通掃實聯制，其系統讓國家不需要支付大量的簡訊費用，節省上千萬公帑，大量減緩中央簡訊實聯制預算的壓力，而且所有個資都受到嚴格的保護，絕不可能挪為他用。