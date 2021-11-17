居民苦盼20多年的「清水車站人行跨站天橋」原預計年底完工，但至今仍是沒動靜。（陳淑娥攝）

居民苦盼20多年的「清水車站人行跨站天橋」原預計年底完工，但至今仍是沒動靜。（陳淑娥攝）

台中市清水車站目前僅能從前站出入，居民苦盼20多年的「人行跨站天橋」原預計今年底完工，但至今遲未動工，當地居民直呼「又落空了」，而民代更批「把完工日當開工日」！台中市建設局表示，受疫情影響及鋼構價格大漲，目前已進行第4次招標，最快明年初可動工。

「清水車站人行跨站天橋」是當地居苦盼20多年的建設，台中市長盧秀燕去年也召開記者會宣布好消息指出，6350萬元的建設經費一次到位，力拚2021年底完工。

「只聞樓梯響，不見人下樓」！當地南社里張姓居民表示，該工程原定去年9月辦理招標，預計今年底完工，但目前清水車站人行跨站天橋靜悄悄，完全沒有動工跡象，更別說年底完工，而大甲火車站跨站天橋早都已啟用，看來期盼又要落空！沈姓民眾則說，火車站明明就在眼前，卻必須繞道而行，車程多出10幾分鐘相當不便。

市議員楊典忠更批評，這次預估採購金額6686萬1677元，較原預算多出337萬餘元，市府有必要說清楚經費增加與流標原因，並確實掌握工程進度，否則把盧市長去年說的「完工日期」當作「開工日期」，只會讓民眾對市府更加失望。

建設局指出，清水車站人行跨站天橋工程因受新冠疫情及鋼構價格大漲等原因，致影響廠商投標意願，已流標3次，經契約與預算檢討及維持原設計內容重新上網招標後，已有廠商投標，目前辦理採購評選作業中，如招標順利，年底可發包、明年初開工。

建設局說明，人行橋體規畫長度約71公尺，寬度約3.3公尺，橋塔預計規畫兩座可搭載9人無障礙昇降設備，橋梁則採用鋼構打造，不過，因橋梁涉及跨越清水車站鐵路，緊鄰高壓電，施作難度較高，將於規畫設計階段妥善安排工序及介面銜接。