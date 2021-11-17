孫芸芸父孫道存癌逝 微風：涉及家務 不多做回應 19:292021/11/17 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太平洋電信電纜公司前董事長孫道存今（17日）凌晨病逝，享壽72歲。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太平洋電信電纜公司前董事長孫道存今（17日）凌晨病逝，享壽72歲，女兒孫芸芸、女婿微風董事長廖鎮漢目前並無公開回應，稍早微風表示：「感謝各界關心，因為涉及家務，因此不便多做回應。」 習近平對台工作提出的系列理念 形成中共解決台灣問題的總體方略 曾2度飆罵藍委 港媒驚：蘇貞昌竟對國民黨的「她」這麼好 #微風 #孫芸芸 #孫道存 #家務 #病逝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完高端追加2劑政策 美女發言人嗆蔡政府：都不需要負政治責任？ 08:332021/11/17 政治 大連疫情出現超級傳播者 同一傳播鏈至少已26人確診 12:262021/11/17 兩岸 游錫堃引《道德經》：人類要以自然為師 才能友善地球 17:272021/11/17 政治 高端追加2劑若出事 陳時中：我無法負責 04:102021/11/17 生活新聞 林右昌不表態捷運路線 市議員喊話：勇敢點 15:262021/11/17 政治 李沐與男友情濃隔罩「親親」街頭黏一起互欣賞身體下方 07:492021/11/17 娛樂 孫道存生前官司纏身 年初剛出關 又因這案入獄 18:352021/11/17 社會 温貞菱終止半同居 情斷黃河一句話洩真實狀態 09:042021/11/17 娛樂 連千毅哭窮揭月薪50K 首發聲自打臉8億年收：我小康家庭 15:092021/11/17 娛樂 貴婦大鬧微風遭上銬 486先生籲店家提告：沒錢買什麼大衣 11:322021/11/17 社會 孫道存保外就醫癌逝 台北監獄證實：發還100萬保證金結案 18:282021/11/17 社會 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 混打只有1天機會 明上午10至16時開放登記 資格曝光 - 生活 超市盒裝蛋「價錢一樣」怎挑？婆媽曝3秘訣：一定是好蛋 - 生活 好市多內湖店無預警關店 北市衛生局證實有確診者足跡 - 生活 全聯「2件特價」只剩1罐怎麼辦？ 內行曝一招爽拿優惠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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