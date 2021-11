菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)即將卸任,因此菲律賓各方人物都在爭取大位,其中還包括已故的菲律賓強人馬可仕之子-小馬可仕。雖然小馬可仕的聲勢也在前列,但是鑑於他曾經遭判逃稅,因此也有許多人反對他能登記參選,還有民間組織呼籲取消小馬可仕的參選資格。

半島電視台(Aljazeera)報導,該組織名為「反對馬可仕回來和戒嚴」(Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law),於星期三提交一份請願書,要求取小馬可仕的參選資格。

組織的創辦人之一、前國會議員薩圖爾•奧坎波( Satur Ocampo)表示,他們不是把馬可仕的歷史往事怪罪在小馬可仕身上,而是因為小馬可仕有前科,他因逃稅被定罪。奧坎波引用菲律賓法律「違反稅法的公職人員,將褫奪公權終身」。

馬可仕曾被稱為菲律賓英雄,也在冷戰時期帶領菲律賓重建,然而統治近20年後,晚年卻走向腐敗,終於在1986年在「人民力量」革命中被推翻,流亡國外,在1989年去世。

他的妻子和孩子一再否認馬可仕執政期間,利用權力侵吞數十億美元的國家財富指控。據1987年的估計,馬可仕留在菲律賓的財富就價值100億美元。

隨後,菲律賓法院針對馬可仕家族進行財產清算,1995年,初級法院判定小馬可仕逃稅罪名成立,因為他未能交出198~ 1985年的所得稅申報表。之後上訴, 1997年上訴法院仍維持有罪判決。

然而,儘管被判有罪,小馬可仕仍當選過州長、眾議員,並於2010年當選為參議員。

現年64歲的小馬可仕表示,請願書毫無根據,也沒有法律依據。

他星期二表示,現任總統杜特蒂的長女薩拉(Sara Duterte-Carpio),已同意成為他的副總統競選夥伴,如果證實,那將是兩個強大家族的結盟。