菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)即將卸任，因此菲律賓各方人物都在爭取大位，其中還包括已故的菲律賓強人馬可仕之子-小馬可仕。雖然小馬可仕的聲勢也在前列，但是鑑於他曾經遭判逃稅，因此也有許多人反對他能登記參選，還有民間組織呼籲取消小馬可仕的參選資格。

半島電視台(Aljazeera)報導，該組織名為「反對馬可仕回來和戒嚴」(Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law)，於星期三提交一份請願書，要求取小馬可仕的參選資格。

組織的創辦人之一、前國會議員薩圖爾•奧坎波( Satur Ocampo)表示，他們不是把馬可仕的歷史往事怪罪在小馬可仕身上，而是因為小馬可仕有前科，他因逃稅被定罪。奧坎波引用菲律賓法律「違反稅法的公職人員，將褫奪公權終身」。

馬可仕曾被稱為菲律賓英雄，也在冷戰時期帶領菲律賓重建，然而統治近20年後，晚年卻走向腐敗，終於在1986年在「人民力量」革命中被推翻，流亡國外，在1989年去世。

他的妻子和孩子一再否認馬可仕執政期間，利用權力侵吞數十億美元的國家財富指控。據1987年的估計，馬可仕留在菲律賓的財富就價值100億美元。

隨後，菲律賓法院針對馬可仕家族進行財產清算，1995年，初級法院判定小馬可仕逃稅罪名成立，因為他未能交出198~ 1985年的所得稅申報表。之後上訴， 1997年上訴法院仍維持有罪判決。

然而，儘管被判有罪，小馬可仕仍當選過州長、眾議員，並於2010年當選為參議員。

現年64歲的小馬可仕表示，請願書毫無根據，也沒有法律依據。

他星期二表示，現任總統杜特蒂的長女薩拉(Sara Duterte-Carpio)，已同意成為他的副總統競選夥伴，如果證實，那將是兩個強大家族的結盟。