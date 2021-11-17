大葉大學代理校長顏鴻森(左)與國際獅子會300D-3區總監楊曜聰(右)簽訂合作備忘錄。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學代理校長顏鴻森(右)與國際獅子會300D-3區總監楊曜聰(左)代表雙方簽約。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

產學攜手，守護弱勢學子靈魂之窗。國際獅子會300-D3區總監楊曜聰17日與大葉大學代理校長顏鴻森共同簽立「彰化縣低收入戶學童視力保健計畫」合作備忘錄，共同守護彰化縣26鄉鎮視弱勢學童的視力健康。

楊曜聰表示，獅子會守護弱勢學童的視力健康計畫已行之有年，彰化縣是首度辦理；配合總會給予10萬元經費，添購全新的護目防盲車，未來將巡迴全縣26鄉鎮市，深入每一所校園，守護弱勢學童們的視力健康。

本身為執業牙醫的楊曜聰，是大葉大學校友，身兼彰化縣救國團主委和彰化縣醫療器材商業同業公會理事長，深知牙齒與視力保健的重要。而大葉大學是全縣唯一設有專業驗光檢查眼球的視光系，因此決定邀請系所師生加入計畫，搭配在地驗光師公會，到國小協助視力檢查工作，發揮所學回饋在地。

楊曜聰強調，全新打造的這輛視力保健服務專車，明年起將巡迴26鄉鎮市小學，為弱勢學童進行色盲、立體視、眼壓、遠近距離視力、眼位、眼外肌運動、調節幅度等檢查，如發現學童有視覺問題會協助轉介給醫院，若需要配戴眼鏡的學童也會免費幫他製作眼鏡。而大葉大學還有醫工學系，可望借助其專長，與醫材公會合作，共同為學童開發輕量化鏡框。

根據衛福部最新統計，前年台灣小一生每5人就有一人視力不良，今年則再度攀升為每4人就有1人視力不良，且人數隨之後各年級急速攀升，全台高中職以下學生，各年齡視力不良率都高於日本，「惡視力」問題引發重視，每學期都要求學校進行視力檢查；而彰化縣政府主計處統計，縣內低收入戶總人數為1萬2012人，而6至12歲的學童約有911人。

楊曜聰強調，計畫讓視光系學子透過實務驗光訓練、學以致用，更幫助學子們即時獲得視力矯正；屆時將會事先與學校聯繫調查造冊，配合視光系師生每周選定固定時間規畫巡迴路線，弱勢家庭的家長通常不會定期帶孩子配鏡，導致視力快速惡化；因此獅子會將為他們定期提供免費的配鏡服務，不論是度數加深、或是因故損壞斷裂，都將免費再配製新眼鏡。

顏鴻森表示，大葉大學一直將社會責任做為辦學方針，鼓勵各系所帶領師生進行社區公益服務；視光系師生除了主動協助各式活動的視力檢查工作，也與老人照護中心合作，為阿公阿嬤們測量屈光度數，免費幫阿公阿嬤配製眼鏡，改善長者們的視力與生活品質。他也不忘肯定校友楊曜聰總監投入公益不落人後，曾捐贈百萬牙科治療椅給二林地區國小健康中心，照護偏鄉學童牙齒保健，這次又進一步關心全縣弱勢學童的視力問題，全縣將有近千名學童受惠。