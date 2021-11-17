中石化（1314）公告，為償還借款，辦理現金增資，發行5億股，每股面額10元，發行價格11.75元。現金增資認股基準日為12月3日，最後過戶日為11月28日，停止過戶期間為11月29日至12月3日，股款繳納期間為12月9日至15日。

今年AN、CPL行情持穩，中石化前三季EPS1.03元。第四季旺季支撐及解封後需求明顯提升下，有助報價支撐，10月營收年增146.37％，前10月營收292.61億元，年成長104.44％。

中石化近年以「石化事業」及「土地開發」雙主軸事業為主要經營方針，其中石化事業以兩岸質量整合為布局考量，除推動高雄港洲際碼頭、苗栗頭份精細化工，大陸威名石化基地建設也持續推進，合計投資規模逾340億元。

因應大陸提高CPL自給率，中石化向下游PA 6進行垂直整合，大陸如東威名石化一貫廠上半年已小量產出PA，第四季完成環保驗收，而CPL原料環己酮已試車完畢。

此外，中石化苗栗頭份鎖定「精細化工」進行轉型，布局OPP下游光學衍生物、二元醇系列單體，已於2月開始動土興建。高雄港洲際碼頭投資案預計興建液氨3萬噸儲槽及AN、苯酚等石化產品儲槽。

土地開發部分，日前公開標售位在高雄亞洲新灣區的兩筆土地，其中一筆經貿段土地起標價20.58億元，最後以23.8億元拍出；台北京華城舊址，目前也均按照進度進行中。海外除有緬甸在仰光市中心的合建案，越南以胡志明市、峴港、河內等進行評估。