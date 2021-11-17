黃姓男子駕車闖紅燈，一路飛撞3騎士波及路邊2重機3轎車。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

黃姓男子駕車闖紅燈，一路飛撞3騎士波及路邊2重機3轎車。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

男子駕車闖紅燈，一路飛撞3騎士波及路邊2重機3轎車。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

車禍撞飛3騎士波及路邊2重機3轎車。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

男子駕車闖紅燈，一路飛撞3騎士波及路邊2重機3轎車。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

27歲駕駛闖紅燈撞飛3騎士 路邊車輛慘遭波及全被撞爛了

彰化市金馬路3段139號附近紅綠燈路口，在17日17時24分，27歲黃姓駕駛開TOYOTA闖紅燈，路口過彎要轉往台中方向，一路撞飛周姓、王姓和張姓等3名騎士，受傷送醫，路邊停放兩部重機和3輛自小客車也都被撞爛，現場一片狼藉。

這起車禍事故發生時正值下班顛峰時段，附近路人都被驚悚場面嚇呆了，眼見車一過彎，就一路撞飛騎士、撞倒重機、撞爛轎車。

彰化警分局初步調查，黃姓駕駛沒有酒駕，疑似闖紅燈，碰撞周姓、王姓和張姓3名機車騎士，導致骨折或挫傷，傷者從後方被撞飛騰起撞地，撞得天旋地轉，全都送彰基急救，幸好沒有生命危險，並波及路停車2部重機車及3輛自小客車。

「天啊！是勒飛喔，這下可要賠大了！」路邊停放汽機車，也無辜慘遭波及，全被撞成一團廢鐵，可見衝撞力道之強大，彰化警分局中正所長、副所長都在現場指揮交通，事故責任歸屬還待進一步調查。