Google地圖今天推出多項功能更新，首度和台北捷運合作，推出「車廂擁擠程度預測」服務，民眾只要打開Google地圖，搜尋要搭車的捷運站，進入後就會顯示相關路線上各車站候車人數，協助民眾判斷是否要選擇人潮較少的班次，目前該服務只限板南線，而這也是繼雪梨、紐約後，全球第三個提供這項服務的城巿。

打開Google地圖，規劃乘車與下車的捷運站，畫面即會顯示車站即時資料，方便乘車民眾前往較少的車廂候車。（翻攝畫面）

台北捷運導入的「車廂擁擠程度預測」，資料由台北捷運提供給Google，結合 AI 技術與 Google 地圖使用者的數據，即起民眾只需打開Google地圖，規劃乘車與下車的捷運站，點擊大眾運輸工具，畫面就會顯示車站即時資料，包括人潮資訊、乘車時間與到站時間，還有車廂擁擠程度可做參考，方便乘車民眾前往較少的車廂候車。

「車廂擁擠程度預測」功能率先在北捷板南線試營運，但其他路線也能查到基本資訊。（翻攝畫面）

這項服務率先在北捷板南線試營運，未來也擴及其他路線，並納入更多城市、捷運路線的預測資料。

除了「車廂擁擠程度預測」功能外，Google地圖今日也同步推出「區域繁忙度」、「商家指南」、「時間軸深入分析」與「行程」等5項重要功能更新。