衛福部長陳時中今透露，已有18位接種高端的民眾申請混打。對此，國民黨文傳會主委凌濤批評，蔡政府先是草率通過高端EUA，造成國際認證困難，如今在沒有科學證據下，倉促開放「追加2劑」，讓相信政府的高端施打者變成「4劑難民」，但陳時中以一句「我沒有辦法負責」就輕輕帶過，堂堂部長毫無肩膀，4劑難民竟被政府放生。

高端疫苗至今只獲得紐西蘭、帛琉、印尼與貝里斯等4國認可，導致民眾出國須追加2劑進口疫苗，國民黨立委賴士葆質疑，一旦出事，陳時中是否願意負責，陳時中僅說，「我沒有辦法負責」，但國家有法律、藥害救濟制度，後又補充，所有相關政策「政務官都負政治責任」。

對此，國民黨文傳會主委凌濤認為，衛福部將沒有科學實證、一年打4針的風險，交給民眾自由心證，再推給第一線醫師評估「混打」疫苗，被在野黨問起責任歸屬時，陳時中竟答「我沒有辦法負責」，醫療專業根本蕩然無存。

根據11月9日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的會議記錄顯示，目前尚無高端疫苗與其他新冠疫苗交替使用的安全性與有效性的臨床試驗或以究實證，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

凌濤質疑，陳時中為什麼要無視ACIP決議、忽略高端混打沒有科學根據的事實，還要更進一步放行？請衛福部公開ACIP詳細會議記錄及錄音檔，讓有混打需求的民眾，有詳盡的專家意見可參考。

凌濤批評，若有出國需求者只能尋求「追加2劑」，而現階段又無人願意替他們的健康承擔風險，只能說蔡政府對不起每一位願意為高端獻出手臂的國人，呼籲指揮中心與陳時中，應給予擬施打4劑疫苗的民眾，一個明確的保證。