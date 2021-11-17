前太平洋電線電纜公司董事長孫道存，因腫瘤保外就醫，疑因病情惡化今天凌晨3時許不治，回顧孫的一生，他因涉嫌掏空太平洋電線電纜公司（太電）達200億元，為規避求償而聲請破產，可說是台灣「最有錢的窮人」，生前不僅曾是太電副董事長、電線電纜公會理事長，還曾在2010年還清3億元欠稅款後，再度被國稅局查出積欠1億2千多億元的貨物稅金，遭執行署強制執行後，在2小時內就繳清獲釋。

太電2003年驚爆掏空案，高達200億元資金被孫道存涉嫌五鬼搬運，隔年帳上淨值剩不到一元的太電下市，不僅套牢約32萬名股東，連國安基金也被套牢17億元。孫為規避求償，竟聲請破產成功，成了法律意義上的「破產人」，但卻一點也沒影響他豪奢生活。

破產後還住在200多坪的信義區豪宅「信義之星」，後搬到同區的上億元「寶徠」，出入數百萬名貴轎車代步，還有司機接送，閒來沒事就去逛女婿開的微風廣場，難怪被諷刺是台灣「最有錢的窮人」。

孫道存2009年9月被通知其3億稅款到期，當場繳納1億元現金，同時找了女兒孫芸芸做保，將剩餘近2億元款項，分6期於 2010年還清，卻又在2016年再度被國稅局查出積欠1億2千多萬的貨物稅金，孫當時雖然已宣告破產，但行政執行署新北分署經催繳款項不還，依法將他拘提到案，孫因擔心被管收，竟在2小時內就繳清1.2億餘元稅金獲釋。