交通部17日公布「2021交通科技產業政策白皮書」，其中鐵道局持續推動機電系統國產化，並提升國內廠商參與建設，預估10年可創造逾600億國內維修商機，並將輕軌採購及維修國產化比例提升近4成。

交通部公布白皮書同時，也召開第5次交通科技產業會報委員會議。交通科技產業會報成立逾兩年，從鐵道、無人機、智慧電動巴士等12個面向，推動科技產業國家隊。針對鐵道科技商機，推動國產商品，鐵道局採胡蘿蔔加大棒並用，一方面透過費率管控廠商支出，一方面針對國產化補助經費，希望廠商可以慢慢採用國產化產品。

鐵道局軌道產業推動小組副主任溫志翔表示，國內許多廠商早就有製造能力，但目前鐵道局旗下採購維修國產化的比例約只有20-30％，會定期確認鐵道局營運單位在維修費國產化的進展。從鐵路、捷運、高鐵、糖鐵、林鐵等營運單位，都列在維修備品採購作業指引內，其中仍有諸多設備採用國外產品，交通部期盼未來逐漸提升國產化比例。

鐵道局副局長溫代欣則說，除了會補助業者減稅，鐵道局本身有做研發，也會提供給業者使用。

不只補助經費，鐵道局每年都會公佈次年研發方向，就核心機電等發展項目來看，溫志翔說，目前已有就轉轍器、車門、號誌連鎖等設備，跟高科大、工研院、緯創、高捷及中冠等產學單位合作；現在集電弓的申請人也在評選中，估在11月底截標。未來在號誌、電力、通訊、車輛內裝等部分，有望出現更多國產化設備。

另，王國材透露宜蘭高鐵最新進度指出，參考地方要求後，交通部提出第五個建議折衷方案，是目前最有共識，地方希望西南、西北服務平衡、要兼具未來發展且不要影響高架鐵路化的時程。

他表示，原來縣政中心站軌道有經過宜蘭市區，所以高鐵軌道還是要雙層，但如果是從外面繞過來，就要從縣政中心北側移到南側350公尺處，第五案跟縣政中心距離很近，因此是折衷方案。