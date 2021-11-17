由台灣永續能源研究基金會舉辦的「台灣永續獎」，最具指標性也是產官學界高度重視的ESG獎項，17日舉辦第十四屆頒獎典禮公佈年度獲獎名單，台新金控持續績優的ESG表現，再度獲得「TOP50永續企業獎」肯定，並且亦榮獲「企業永續報告書獎-白金獎」、「英文報告書獎-銀獎」、「創新成長領袖獎」及「創意溝通領袖獎」等共五項大獎。

台新金控總經理林維俊表示，台新身為金融機構，更需肩負協助引導社會積極重視永續發展的關鍵角色，持續遵循永續治理、友善環境、卓越經濟、共好社會的永續發展策略框架，積極回應聯合國永續發展目標（SDGs），落實ESG各面向的永續實踐。這兩年的新冠肺炎疫情衝擊全球各國，也考驗著企業的應變能力，台新金控在去年年初肺炎疫情剛開始影響臺灣之際，旋即落實「營運持續計畫」，迅速成立防疫小組，納入風控、財務、投資、策略、資訊等部門，建立起最佳防疫機制以保障員工與客戶安全，同時維持穩定的營運表現。

今年本土疫情嚴峻之際，台新更積極落實社會共好，率先捐贈3000萬元予雙北市政府與醫院，齊心抗疫，亦善用微型金融產品及數位化服務，讓偏遠地區民眾、中小企業及弱勢族群們不受疫情影響，也能使用到便捷、滿足需求的金融服務，將金融的普惠與包容精神充分展現。今年10月台新金控率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員，支持淨零碳排，強化環境永續各項作為。

值得一提的是，台新金控編製的企業社會責任報告書因應社會的期待，重視資訊揭露的重要性，積極與海內外利害關係人溝通，獲得評審團高度肯定，精心編製的中文、英文報告書雙獲獎項肯定。

林維俊指出，台新銀行除致力於數位金融創新之外，亦積極運用創新金融科技以提升客戶服務及營運效能。該行去年首創推出的「Richart Life」生活金融生態圈，以台新Point為核心，建構橫跨銀行、超商、百貨及電商等產業的點數集合、兌換、折抵、支付等功能，並藉由API與各策略商戶夥伴串接綁定雙方會員，透過點數的移轉與流動，突破單一場域限制，深化跨場域會員相互導客與點數經濟的發展。

台新與策略商戶夥伴能夠透過數據挖掘潛在客群，促進業務發展，亦可再結合台新銀行的各項金融服務，創新數據應用發展出貸款、理財等新金融商品與服務，共同開拓異業獲利來源，優質的創新商業模式榮獲「創新成長領袖獎」。

1995年台新銀行首發女性專屬信用卡「玫瑰卡」，並以「認真的女人最美麗」成為許多女性永恆的座右銘，至今仍深獲女性民眾認同，而台新銀行迄今仍持續經營並為當代女性發聲。去年推出的「玫瑰Giving卡」，以「為愛付出，我願意」為口號，彰顯女性將付出視為自我實踐的精神，訴說「付出不是犧牲，是我選擇想要的人生」的動人故事，獲得廣大民眾支持，限量首發10000張信用卡，在3天內即搶辦一空。

該卡提供市場獨一無二的信用卡權益，不但逢日曆「見紅就給」，提供最高回饋達3％，更獨步市場推出居家清潔服務，完美貼合家庭客群需求。而每年舉辦的品牌節日「83玫瑰女生節」，更加穩固台新銀行在台灣女性金融市場的領導地位，玫瑰Giving卡的卓越創意亦獲得台灣永續獎之評審團青睞，拿下「創意溝通領袖獎」。

台新金控除獲得本屆台灣永續獎五項大獎肯定外，13日甫公佈的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）評比中，台新金控亦連續四年入選「世界」和「新興市場」指數成分股，而在MSCI的ESG表現評比中，也持續將台新金控列為AA領先者等級。並獲英國標準協會（BSI）頒發「永續韌性領航獎」肯定。

林維俊強調，台新金控依循國際ESG發展趨勢，積極響應國際倡議，落實企業永續以及ESG各面向的推動，並將協助匯集價值鏈夥伴的力量，朝企業永續的方向持續推進。