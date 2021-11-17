經濟部計畫在彰化濱海工業區鹿港區鹿工段4.88公頃環保用地，推動「資源化處理中心」BOT案還在環評，又要彰濱線西區西三區3.7公頃環保用地，開發做為事業廢棄物處理後固化物及穩定化產物最終處理場，環團直呼誇張，全國事業廢棄物竟高密度集中在彰化又燒又埋。

經濟部在彰濱工業區鹿港段推動「資源化處理中心」BOT案，占地4.8公頃，主要收受全國各類汙泥、廢液、廢油，集塵灰等一般事業廢棄物。日前進行第2次環評初審，要求補件年底前再審。

此外，彰濱線西區西三區作為事業廢棄物掩埋廠也在推動中，主要設施包括焚化處理、物化處理、固化和穩定化處理，以及最終處置設施的掩埋場等。

計畫指出，為協助解決事業廢棄物去化困境，每月平均處理6000公噸，掩埋區並設置太陽能光電系統、每月產生30萬度綠電。

環保局16日進行環評初審，同樣要求補件再審，包含補充固化物及穩定化物之含水率等，評估以廢棄物進場重量上限作為管制機制，納入環境管理計畫等。

彰化縣環保聯盟指出，彰濱日友事業廢棄物焚化爐已在運作，豐堉新設兩座焚化爐處理量每日350公噸，也預計明年中和明年底落成，資源化處理中心闖關再過，彰濱就有4座焚化爐了，不只如此，事業廢棄物掩埋場也挑在彰化擴廠。

彰化環保聯盟總幹事施月英質疑，全國事業廢棄物焚化爐、掩埋場高密度地全集中蓋在彰化，看不到環境監測計畫，附近海域是養殖珍珠蚵、文蛤等重要海田，又緊鄰大肚溪口自然野生動物保護區等，沒顧慮環境負擔。

環保局長江培根也指出，兩個推動案都沒有具體友善方案，針對增加溫室氣體效應，排放空汙等，沒有抵減計畫，環境難以負荷。