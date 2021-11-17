南投縣埔里鎮覆鼎金遺址，挖掘出一個「喇叭型玉環」目前全台數量不到9個，由於同樣物件在卑南考古遺址指定為國寶，後續將提送古物審議會審議。（南投縣文化局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣政府，辦理埔里鎮第一公墓遷葬作業，挖出一個「喇叭型玉環」，為史前時期東、西交通及交換體系之證明，該址日前經第二屆有形文化資產審議會第3次會議，通過位於埔里鎮水頭里水源段的「覆鼎金考古遺址」為縣定遺址。

覆鼎金考古遺址距今約2400年到1700年，是南投縣繼大馬璘、水蛙窟之後的第3個縣定考古遺址，其出土保存完整的喇叭型玉環罕見於台灣，目前全台數量不到9個，由於同樣物件在卑南考古遺址指定為國寶，其意義屬中高級，後續將提送南投縣古物審議會審議。

南投縣文化局長林榮森表示，覆鼎金遺址因涉及埔里鎮第一公墓遷葬作業，經由108年1月中部平埔族群青年聯盟向文化局提報發現疑似出土遺物，隔月辦理現場勘查，並向文化部文化資產局申請調查研究及試掘經費，於109年3月17日委託成大考古學研究所劉益昌教授及考古專業團隊調查文化層及內涵工作，試掘調查出土1件喇叭型玉環，為史前時期東、西交通及交換體系之證明。

覆鼎金考古遺址被指定的理由，審議委員指出，第一因該遺址發現了繩紋陶文化層，且亦具有大馬璘文化層、歷史時期埔社的文化層，屬於多文化層遺址。第二點為具研究原史時期埔社人群居住地之學術價值。第三點為出土保存完整的喇叭型玉環，為東、西交通及交換體系之證明。第四點雖日據時間開發為公墓區，有一定之干擾影響，不過由考古試掘所見仍可見史前文化層堆積。第五點為本遺址文化層除具有大馬璘文化與繩紋陶文化內涵外，亦發現少量屬於與東部區域交換或交易之玉器、玉料，另亦可見玉器處理之切鋸刀，得以做為遺址交換體系形成過程研究之參考。第六點為為南投縣增添一處可以完整保存的代表性考古遺址。