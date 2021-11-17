4大公投將在12月18日投票，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人17日晚間到觀音新坡夜市舉行「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，現場約聚集逾1000人，相當熱鬧。桃園市長鄭文燦點名國民黨主席朱立倫，直指「朱市長反核四、朱主席贊成，所以有1人在騙人民！」。

桃園市長鄭文燦細數這些年對觀音的建設，他表示，觀音國民運動中心，草漯多功能圖書館都已動工，另外他也向經濟部提議，要求中油與台電支持市府在永安漁港打造「逐浪天梯」，屆時民眾可以聽海浪觀景，未來有機會和海螺廣場一樣成為新亮點。

鄭文燦說，過去颱風來臨，大園、觀音、新屋及富岡的停電比例超過3、4成，他擔任市長後針對台15線沿線電纜地下化，早期台電怕有人偷電線材質都用鋁線，但鋁線不耐沿海氣候易損壞，有次總統蔡英文在颱風時到這辦說明會，深切體悟到停電的痛苦，後來斥資5.5億元將鋁線全換成銅線，之後台電也同意，以後大園、觀音、新屋地區若遇到停電，一定會在48小時內優先復電。

鄭文燦談及核四問題，他指出，核四廠是國民黨說要蓋的，但日本發生福島核災後，朝野達成共識讓核四封存退場，封存快10年，燃料棒已經送回美國，現在卻說要重啟？朱立倫擔任新北市長時曾說，沒能力處理核廢料就不該重啟核四，現在當國民黨黨主席卻說可以重啟，「朱市長跟朱主席有1人在騙人民，請朱立倫出來給民眾交代！」。

鄭文燦向鄉親呼籲，3年前選舉有10個公投但題目大家一定都不記得，投票至晚上10點半、開票開到凌晨3點，選民累壞、選務人員也累壞了，公投綁大選完全是要製造混亂，請大家投下4個不同意，讓台灣更有力。