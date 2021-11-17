林昶佐罷免案會過嗎？中選會近日宣布台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案，二階段連署未達標準，需得在10天內補件，林昶佐對外表示，罷免團體將故技重施，送出假連署來拼過關，對此，民進黨前台北市議員童仲彥今接受《中時新聞網》專訪時回應，罷免團隊會繼續蒐集連署書，努力再補送約7千份連署書。此外，他也質疑，林昶佐在結果公布前，就信誓旦旦覺得罷免不會過關，是否內幕不單純？

罷免林昶佐案連署初審未達門檻，圖為罷昶團體遞交連署書。（圖/本報資料照）

【互動直播室】罷昶拚補件遭林昶佐酸假連署 童仲彥爆氣嗆「中選會有內鬼」？｜2021.11.17 @中時新聞網

童仲彥今(17日)接受《中時新聞網》專訪時駁斥林昶佐說法表示，民進黨在地議員都知道當初林昶佐出來選，是民進黨禮讓給他，現在林昶佐面臨被罷免，宣稱自己選民服務做很多，但實際換算下來，每個月平均數量卻是低得可以，代表他就是很懶得經營選區，整整6年的數字不足百件，實在是笑死人了。

童仲彥續指，林昶佐在結果公布前，就信誓旦旦覺得罷免不會過關，是否有內線消息，還是他其實知道民進黨讓連署書審的特別嚴？剔除率高達3成，否則他怎麼會提前知道消息？

童仲彥強調，既然審核特別嚴格，這次補送件，罷免團隊預計將補送6千-7千多份的連署書，讓審核順利過關。他也拜託中正萬華區的選民，盡快出來簽連署書，不要被「民進黨喊林昶佐罷免和4公投過關，台灣就會倒」的說法給左右和誤導，畢竟4大公投和罷免是不同的事情，這是民進黨慣用的選舉伎倆，真正有問題的，是執政的民進黨。