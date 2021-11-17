元大金控貫徹永續DNA，繼連續3年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股雙榜，元大金控實踐永續經營，17日再度告捷，入選「台灣TOP 50永續企業獎」，合計此次元大金與子公司元大期貨共抱回八項大獎。

上述獎項是由246位專家學者及556位志工評審組成的龐大評審團進行評選，元大金在ESG(環境永續、社會共融、公司治理)三大面向整體表現都能回應社會及利害關係人需求，且在企業品牌及社會形象上，均獲大眾及消費者青睞，因此入選該獎項。

元大金指出，作為世界級的標竿企業，元大金控長期關注氣候變遷議題，響應巴黎氣候協議，並透過科學減碳目標（SBT）規劃踏實的減碳路徑，從組織面、系統面進行全面管理；元大金控支持再生能源產業發展，2017年開始即購買再生能源憑證，2020年創金融業先河完成國內金融業首宗綠電採購交易，今(2021)年正式供電率先成為全台首間採用「100％綠電」分行據點的金融機構，進一步於2023年綠電使用率達到10％。

此外，元大金控更領先同業導入內部碳價制度，將每一個節能行動方案加入碳價因子的考量，以最高國際標準嚴格要求，得到「氣候領袖獎」。

元大金指出，已在企業社會責任報告書清楚揭露各項ESG資訊，積極與社會對話，同時因應高齡化社會的到來，推出專案強化員工職能，陪伴客戶邁入高齡，為退休族量身打造「元大台灣高股息優質龍頭基金」穩健產品，優化客戶資產配置的同時，元大金控也積極投入資源，提供員工職涯永續的發展舞台，以該專案發展員工退休理財新職能，增加員工多元收入且啟動同仁退休財務配置，同時實踐守護員工及客戶的企業社會責任，發揮安定社會力量，為社會共融共盡心力，因此獲得「人才發展領袖獎」肯定。

元大金也表示，旗下元大期貨領先業界創立期權有聲書，疫情間更透過虛擬通路了解客戶潛在需求，主動以視訊軟體、線上E化櫃台、線上講座與課程的方式提供客戶財經或投資服務訊息等，均為其執行ESG的亮點。而金融業身為資金管理與提供者，元大金控對此訂定永續金融準則，將ESG因子列入日常營運及決策，讓旗下子公司開發產品與服務時，融入永續意涵推出ESG相關產品，提供客戶投資永續未來的新選擇，逐步將資金導向永續產業，因而在「創新成長領袖」、「創意溝通領袖」獎項受到推崇。