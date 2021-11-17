統一證券（2855）獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎，除獲得「企業永續報告類－金融及保險業-金獎」，今年首度參加永續綜合績效獎，便獲得「台灣永續企業績優獎」。

統一證券自2010年起出版企業社會責任報告書，且接軌主管機關永續發展藍圖-提高資訊透明度、促進永續經營之主軸，自2015年起企業社會責任報告書通過第三方嚴格標準審查，忠實揭露在ESG各項領域之永續作為。在永續報告類中，已連續兩年獲頒「企業永續報告類-金融及保險業-金獎」。

統一證券表示，今年首度參加TCSA永續綜合績效獎，便榮獲台灣永續企業績優獎之肯定。透過永續願景與策略、企業治理、財務經營、環境永續、社會共融等各面向績效檢視，盤點出各類績效，也希望透過獎項的參與，能夠精進的永續作為。

統一證券身處金融業重要投資人的角色，將盡力協助建構永續金融生態。本年度創券商先例主動與中國信託簽署永續發展連結貸款，並因應國際永續金融趨勢，將責任投資觀念導入投資政策中，於公司進行投資決策時，將環境、社會、公司治理（ESG）各面向的風險要素納入考量與評估面向，制定出具包容性且有永續風險意識的永續金融準則，為金融市場推動永續盡一份力。