魚丁糸推出首張新專輯《池堂怪談》，其中新歌〈我就是個樸實無華的Bass手〉是5位男團員特別獻給Bass手馨儀的歌曲，他們先前拍攝MV，由於馨儀當時有孕在身，邀來陳嘉樺（Ella）跨刀出演， Ella得知替魚丁糸拍MV，馬上一口答應，義氣力挺、無酬接演。

Ella很開心參與拍攝這支MV，卻在開拍第一個鏡頭，就感到有點後悔，因為她在拍攝時，整個人躺在地上，表現漫步在太空的感覺，一直騰空造成脖子很痠，還要兼顧對嘴，Ella直呼：「真的有一點點困難。」還自信表示其他女明星演不來，青峰開玩笑的開始拱Ella要舉例是哪位女明星，Ella起初欲言又止，最後打趣說：「像田馥甄可能就沒辦法。」吳青峰大笑：「我就想講。」

在拍攝現場，家凱、阿福、阿龔在MV中出演最稱職綠葉，跟隨Ella大開空氣演唱會，全憑空想像即興演出，青峰、馨儀、小威則是組成探班特派員、送上禮物，Ella一收到蔬菜箱大禮，無奈說疫情期間在家已經煮到有點厭世，竟然還收到蔬菜，青峰妙回：「我們送的是爽歪歪蔬菜箱，看妳想選哪一個。」Ella直接拿起有顆粒又粗的白苦瓜，幽默開黃腔「我覺得可能要有顆粒感」，逗笑眾人。

魚丁糸新歌MV，邀來Ella（中）合作出演。（環球音樂提供）