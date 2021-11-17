太平洋電信電纜公司前董事長孫道存今(17日)驚傳癌逝，享壽72歲，而他生前風流成性，有3任妻子還有4名女友，他和第二任妻子何念慈育有2女孫瑩瑩和孫芸芸，雖然他外遇不斷，但仍非常寵愛女兒，孫芸芸對父親也有情有義，長年替對方還債，看到他再娶妻也表示祝福。

孫道存2009年因欠下3億贈與稅不願償還，為了避免被收管，他請女兒孫芸芸做擔保，才免於牢獄之災，而當時孫道存的欠款文件、詢問筆錄、孫芸芸的擔保書，之後都被當成史料展覽。

而雖然何念慈與孫道存結婚31年，婚姻大多貌合神離，孫道存更在還沒離婚，就和女星顏寧、張瓊玲交往，儘管如此，他對疼愛有加，孫芸芸也在父親破產後，幫忙籌保金、償還債務。

當時孫芸芸也被媒體問到家務事，她也表示怎麼切割，「父親的部分就是我父親的部分，那爸爸永遠是爸爸，我也希望他開心」，對於父親要娶吳逸玲，她也表示希望爸爸身體健康，開心過生活，並表示媽媽何念慈和姊姊孫瑩瑩也持同樣態度。

孫道存因為偽造文書罪遭判刑3年、公益侵占罪遭判刑1年半，2案定讞後，再度發監執行，不過之前服刑期間，他因身體病況嚴重，已在10月1日保外就醫，不過今天凌晨傳出因癌症逝世。