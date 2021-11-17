4大公投將於12月18日投票，朝野近日大拚場，奔走全台宣傳立場。一份大數據資料顯示，在公投議題聲量上，國民黨台北市議員羅智強超總統蔡英文近2倍。對此，羅智強直言，「羅智強狂勝蔡英文，蔡英文該好好反省！」並指耗資5800萬的豪華說明會比不上被民進黨笑窮酸的街頭夜宿宣講，是因為自己站在民意的一方；羅智強更奉勸蔡英文「懸崖勒豬，回頭是岸」。

國民黨前青年部主任陳冠安16日在臉書貼文表示，以粉專貼文有討論到「公投」的心情、留言與分享數來計算的「影響力分數」來看，上周(11/08-11/14)政治人物前五名依序是：第一、羅智強的55927分、第二、蔡英文的30134分、第三、資深媒體人趙少康的13533分、第四、江啟臣的10730分、第五、副總統賴清德的9622分。

對此，羅智強今天(17日)在臉書上表示，連續三週的公投聲量，羅智強狂勝蔡英文，蔡英文該好好反省！5800萬的豪華說明會比不上被民進黨笑窮酸的街頭夜宿宣講，並不是因為羅智強很強，而是因為我們站在民意的這一邊；而是因為「四個同意，就是民意！」

羅智強呼籲蔡英文，「懸崖勒豬，回頭是岸！」不要再把人民的健康視為無物，而自己也會繼續努力讓公投聲量化成公投票；繼續用寒酸的宣講行遍全台，捍衛人民的健康，守護台灣的民主，「正道不孤！我們一起加油！」。