「110年國家職業安全衛生獎」頒獎典禮於17日下午在台北福華大飯店福華廳舉行，由行政院院長蘇貞昌親自頒獎；除肯定獲獎企業及個人長期致力於職場安全健康所付出的努力及優異的成果，更期許得獎者能引領其他企業重視勞工朋友的工作環境，共同為提升安全衛生職場文化打拼。

蘇貞昌表示，勞工是臺灣經濟發展的重要推手，企業則是國家進步的原動力，面對工業4.0時代的來臨，總統宣示推動「六大核心戰略產業推動方案」，於提升我國戰略產業國際競爭力同時，更需要有安全健康的勞動力來支持，政府部門除了加強跨部會合作機制，協助業者轉型導入智慧化生產外，企業也應秉持安全第一、健康至上的經營理念，為國人創造更優質、更安全的勞動環境。

今年度的國家職業安全衛生獎，共有11家企業得獎，其中獲得最高獎項「企業標竿獎」的奇美實業公司、旺宏電子公司、日月光半導體公司、友達光電公司、台灣科慕公司等5家企業，共同特色就是運用智慧化與自動化管理來提升安全衛生績效，對承攬商也嚴格管制作業安全，有效降低職業災害，同時，重視及關懷員工身心健康，致力於打造優質的安全健康文化，成效卓著，在在都是值得業界學習的標竿。

此外，在「中小企業特別獎」部分，獲獎的台灣汽電公司建立「工安無災害獎勵制度」，建廠迄今23年近80萬小時零工傷，非常不容易；在「傳統產業投資特別獎」部分，獲獎的統一實業公司，近8年投資職安衛經費近4億元，改善噪音、高溫、人因危害防治成效良好。而今年獲得「勞動健康特別獎」的高雄市立小港醫院、台灣世曦公司、嘉義基督教醫院及麻豆新樓醫院，在勞動健康促進、友善職場及母性健康保護措施等各方面都非常傑出，值得肯定。

此外，兩位「個人奉獻獎」得主，何啟功教授是國內首位全職的職業病醫師，投入職業醫學領域超過30年，積極栽培職業醫學與工業衛生人才，對於新興職業病預防及勞工健康服務發展提供了關鍵性的影響。另一位，蔡朋枝教授，曾任勞動檢查員，其後轉為教職，長期協助政府精進危害性化學品管理制度，並曾任國際職業衛生學會理事長，推動國際合作展現台灣職業衛生專業，同時在推動大專校院職安衛扎根工作也不遺餘力，令人敬佩。

勞動部強調，企業永續經營，必需要有安全健康的勞動力支持，希望每一家企業將勞工視如家人，積極用心確保職場安全與勞工健康，勞動部會持續與各界共同努力合作，為勞工朋友建構一個安全、安穩、安心的勞動環境。