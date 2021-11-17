北京當局日前公布新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》，共1358家新聞單位上了「白名單」。中共中央網信辦發言人、網路傳播局局長謝登科表示，網路新聞訊息服務的提供者，轉載新聞時必須依據最新版的名單，對超過這個範圍轉載的，將依法依規予以處罰。稿源單位資格被凍結期間，各類網站和平台轉載該單位發佈的新聞，將視同為違規轉載。

謝登科表示，新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》，即通常所講「白名單」。此次更新，就是要大力「開前門」，通過擴容提質，進一步豐富網路優質新聞的供給。就是要有力「關後門」，通過規範化的管理，進一步抓緊網路新聞傳播的「總開關」。

謝登科說，目前三類單位可申請加入稿源單位名單。一是具有互聯網新聞訊息採編發布服務資質的互聯網新聞服務單位；二是依法設立的報刊社、廣播電台、電視台、通訊社和新聞電影製片廠等；三是各級黨政機關開設的官方發佈平台等。

他稱，下一步，中央網信辦將繼續突出宣管一體，把嚴的要求、舉措體現到稿源單位名單動態管理上。確保應進盡進，有進有出，將根據網路宣傳管理工作的需要，政務訊息發佈的需求，稿源單位實際的變動情況等，動態更新發佈稿源單位名單，對於新增的申報單位，將按照「成熟一批，增補一批」的原則，及時在中國網信網上更新發佈。