蒜頭清除殘根是很費力的事，以人工處理對手腕負擔非常大，台南區農業改良場研發推出國產第一台「大蒜磨根機」，操作輕鬆、安全又省工，可以說是蒜農手腕健康的救星，預計未來推廣至大蒜多元產品的生產應用，將可大幅提升效率與大蒜的農產價值。

大蒜是重要香辛料，美食料理中不可或缺的靈魂作物，市場上多以蒜球或蒜瓣形式販售，以國產大蒜磨根機處理後的蒜球不帶殘根，可直接應用於加工。而相較於國外機種，國產大蒜磨根機具有機台小、組裝靈活、成本低等特色，每小時可處理20公斤以上的大蒜且無需更換刀片與模具，被視為「大蒜的磨根神器」，市場潛力可期。

台南農改場指出，台灣大蒜近5年平均種植面積約4454公頃產量41568公噸，其中雲林縣佔92％。以大片黑為主要種植品種。大蒜不僅是烹調不可或缺的辛香料，亦可加工製作蒜片、糖漬等多種食用方式。發酵後的黑大蒜，抗氧化多酚類成分高，更是目前炙手可熱的產品。

一般蒜頭將蒜球分級後，即以蒜球或蒜瓣零售，如黑大蒜等加工品則需先進行蒜頭底根部清除作業，目前主要以人工用剪刀剪除蒜頭殘根。由於乾燥後大蒜根部基座堅硬緊實，對手腕負擔非常大，長期下來恐造成手部肌肉傷害，部分農民甚至嘗試以手持電鑽加上磨砂球去除殘根，在作業上危險性相當高。

台南農改場表示，為改善及輔助大蒜磨根作業，增加作業效率及安全性，研發推出的國產大蒜磨根機目前已申請專利完成。該機專利特點為可將大蒜殘根完整去除，保留手動靈活操作特性，同時保護操作人員安全。國產大蒜磨根機以單機台小型化為特色，但同時具有擴充多組機台串聯組裝的靈活性。相較於日本大蒜磨根機，日本機台體積較大，且須視蒜頭大小進行刀片及固定模具更換，省工效率與國產大蒜磨根機相近，價格成本較高。

國產大蒜磨根機以電動馬達為動力源，藉由傳動連接桿帶動金屬磨頭，有效去除乾燥後大蒜基座多餘殘根，提升大蒜商品價值。傳動連接桿設計可擴充多組作業區，藉由同一動力源，串聯多個作業機台，提升效率。

安全措施方面，設計彈性安全護板以保護作業時操作人員的手部安全。臺南農改場預計未來該機將推廣至發展大蒜產品精緻化的小農、大蒜食品加工業者與農產品包裝場等。讓國產大蒜磨根機以神「機」妙「蒜」去殘根，大幅提升大蒜除根作業效率及安全性，同時帶動大蒜加工、增進食品安全與產品價值，成為輔助大蒜多元發展的神機利器。